Ak S. Vlčan vymenuje za šéfa SPF P. Magáta, požiadame o kontrolu NKÚ

dnes 16:21 -

Ak minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vymenuje za šéfa Slovenského pozemkového fondu (SPF) protežanta OĽANO, mimoparlamentná strana Hlas-SD požiada o kontrolu Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Uviedla to hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Ako uviedla, ďalšie zmanipulované výberové konanie, tentoraz na generálneho riaditeľa SPF, má podľa nej vyhrať kandidát OĽANO bez akýchkoľvek skúseností. Celé výberové konanie bolo podľa Macíkovej evidentne organizované najvyšším vedením OĽANO ako 'zásterka' pre verejnosť. Priblížila, že podľa medializovaných informácií vraj dokonca kandidát OĽANO mohol okopírovať časť materiálu od svojho konkurenta.

Systém "našich ľudí Igora Matoviča (OĽANO)" je podľa nej dokonale zakorenený v straníckej DNA hnutia OĽANO a Peter Magát, človek bez akýchkoľvek vedomostí o pozemkovom práve, má viesť inštitúciu, ktorá spravuje každý štvrtý hektár ornej pôdy na Slovensku a štátny majetok v hodnote miliárd eur, dodala.

"Výberové konanie, ktoré samotné Transparency International Slovensko označilo za 'zmanipulované', je doslova nehoráznosť. Dôkazy pritom jasne ukazujú, že bolo riadené špičkami hnutia. Členmi výberovej komisie sú priamo poradca premiéra Hegera Peter Majtán a Viktor Takács, poradca vedúceho Úradu vlády SR Júliusa Jakaba, pravej ruky Matoviča. Nominácia šéfa SPF už jednému ministrovi OĽANO krk zlomila, uvidíme či tak nebude aj tentoraz," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR zo strany Hlas–SD.

Poznamenal, že SPF spravuje štátnu pôdu a pozemky nezistených vlastníkov. Spolu ide približne o 700.000 hektárov, z čoho takmer 450.000 hektárov SPF prenajíma na poľnohospodárske účely. Ide o majetok v miliardách eur. SPF tiež plní reštitučné nároky oprávneným osobám.

Upozornil, že nominant OĽANO na pozíciu šéfa SPF Peter Magát vyštudoval lesníctvo. Počas svojej kariéry sa nikdy nezaoberal pozemkovým právom. Vtedajší minister Marek Krajčí (OĽANO) ho vymenoval za riaditeľa bratislavského Národného ústavu detských chorôb, odkiaľ bol po roku bez bližšieho odôvodnenia odvolaný.

"Do neba volajúcu manipuláciu výberových konaní OĽANO mohli vidieť naživo všetci občania, ak sa pripojili do online vysielania výberového konania. Peter Magát preukázal nevedomosť, jeho koncepcia je absolútne nekompetentná a odpovedi na otázku, či okopíroval jej časť od jedného z protikandidátov, sa intenzívne vyhýbal. Až po nátlaku tvrdil, že vraj nie," tvrdí Puci s tým, že v prípade, ak ho minister Vlčan vymenuje do funkcie generálneho riaditeľa SPF, hnutie Hlas-SD podá podnet na NKÚ, aby preveril celý proces výberu, okopírovanie častí koncepcií a konflikty záujmov jednotlivých členov komisie.