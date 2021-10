Premiér očakáva pri štátnom rozpočte dohodu koalície (2)

dnes 16:01 -

Napriek rozdielnym pohľadom ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a ostatných ministrov na jednotlivé kapitoly budúcoročného štátneho rozpočtu očakáva premiér Eduard Heger (OĽANO) dohodu a nepredpokladá, že by Slovensko začalo rok 2022 v rozpočtovom provizóriu. Vláda by mala návrh rozpočtu predložiť Národnej rade SR do polovice októbra.

Heger bol vo štvrtok pred rokovaním vlády optimistický a tvrdil, že sa ministerstvá na výške jednotlivých kapitol s rezortom financií dohodnú. Matovič však už predtým avizoval, že nechce pripustiť v budúcom roku vyšší deficit ako 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V tomto roku očakáva Rada pre rozpočtovú zodpovednosť deficit verejnej správy na úrovni 7,1 % HDP.

Premiér naznačil, že v súčasnosti vláda skúma možné zvýšenie rozpočtu pre niektoré kapitoly. „Treba si uvedomiť, že akýkoľvek posun vyššie je aj vyšší dlh,“ uviedol Heger. Zvýšené nároky jednotlivých ministerstiev podľa premiéra vyplývajú z investičného dlhu minulých rokov.

Konkrétne údaje o rozpočte Heger nechcel uviesť a odmietol aj výčitky opozície, podľa ktorej by mal byť zverejnený aspoň návrh. „Nikdy v živote sme nepoznali rozpočet skôr, ako bol schválený na vláde,“ dodal Heger.

Možné zvýšenie deficitu o 0,5 % HDP potvrdil po rokovaní vlády aj Matovič. Toto zvýšenie je však podmienené súhlasom Európskej komisie (EK). "Ak sa podarí schváliť zákon o výdavkových limitoch, zákon o dlhovej brzde a zákon, ktorý zastabilizuje stav s dôchodkami do budúcnosti, tak v tom prípade sa pokúsim vyrokovať s Komisiou, aby sme mohli teoreticky navýšiť výšku deficitu o približne pol percenta," priblížil.

Schválenie spomínanej legislatívy by podľa Matoviča ukázalo, že sa Slovensko dokáže zodpovedne správať k verejným financiám aj z dlhodobého pohľadu. "V tom prípade si ja trúfam vyrokovať, že by postoj EK voči (nášmu) budúcoročnému rozpočtu bol benevolentnejší," zdôraznil Matovič. Pokiaľ by sa tento zámer podarilo zrealizovať, mali by mať podľa Matoviča mierne navýšené rozpočty všetky rezorty.