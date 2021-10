Kollár hovorí v súvislosti s rozpočtom o uťahovaní opaskov, Doležal o krvácaní

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Branislav Bibel

včera 15:46 -

"Samozrejme, že nie sme spokojní, ministri by vždy chceli viac," podotkol Kollár. Pripomenul, že keď súčasná koalícia preberala vládu, svet vstupoval do pandémie, zároveň stúpajú ceny energií. V ťažkej dobe podľa jeho slov treba podržať aj veľkých zamestnávateľov. "Pevne verím, že pán minister financií to zvládne do určeného termínu a že to uzavrieme tak, aby sme nešli do nejakého provizória," dodal.



Minister dopravy chápe obmedzenie dané maximálnym deficitom štátneho rozpočtu. "Ja sa budem starať budúci rok o to, aby sme vôbec prežili," poznamenal. Najviac bude podľa jeho slov rezort dopravy "krvácať" z údržby či železničnej infraštruktúry. "Aspoň tú vlakovú dopravu budeme vedieť udržať v akom-takom režime," dodal Doležal s tým, že pri železničnej infraštruktúre opäť bude len narastať údržbový dlh.



V rozpočte však vidí aj pozitíva. "Dostali sme relatívne dostatok prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov. To znamená, budeme môcť naďalej investovať a budeme môcť kofinancovať projekty zo štrukturálnych fondov a z plánu obnovy," skonštatoval minister dopravy.