Ruská centrálna banka plánuje pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb

dnes 20:01 -

Ruská centrálna banka plánuje zvýšiť úrokové sadzby aj na ďalšom zasadnutí koncom októbra. Naznačil to viceguvernér Národnej banky Ruska Sergej Zabotkin, ktorý zároveň uviedol, že banka na nasledujúcom zasadnutí zvýši aj prognózu inflácie. Tá sa pritom už od jari drží vysoko nad inflačným cieľom, ktorý je stanovený na 4 %.

Ruská centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu v tomto roku už päťkrát, z toho poslednýkrát na minulom zasadnutí v septembri. Vtedy kľúčovú úrokovú sadzbu posunula nahor o 25 bázických bodov na 6,75 %. Dôvodom je prudký rast spotrebiteľských cien. Inflácia v Rusku zrýchlila v septembri na 7,4 % zo 6,7-percentnej úrovne v auguste. Septembrová miera inflácie je tak najvyššia od júna 2016.

Zabotkin zároveň upozornil, že výrazné riziko pre ceny v Rusku predstavuje zvyšovanie cien energií v Európe, čo vedie k "importovanej inflácii". Dodal, že centrálna banka je pripravená zvýšiť hlavnú úrokovú sadzbu s cieľom dostať infláciu pod kontrolu, pričom signály z predchádzajúceho zasadnutia začiatkom septembra platia aj naďalej. Keď centrálna banka 10. septembra zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, uviedla, že "nevylučuje ďalšie zvýšenie na nasledujúcich zasadnutiach".

Ako Zabotkin dodal, kľúčová úroková sadzba sa bude zvyšovať do takej miery, do akej je to potrebné, s cieľom dostať infláciu späť na 4 %. Nemala by však dosiahnuť dvojcifernú hodnotu.

Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadujú, že banka na zasadnutí 22. októbra zvýši hlavnú úrokovú sadzbu minimálne na 7 %. Podľa Zabotkina banka na zasadnutí posunie smerom nahor aj svoj odhad inflácie v tomto roku. V súčasnosti je stanovený v rozmedzí od 5,7 do 6,2 %.