Inflácia by sa na predpandemickú úroveň mala vrátiť do polovice roka 2022

dnes 19:16 -

Globálna inflácia by mala svoje maximum dosiahnuť na jeseň tohto roka a do polovice budúceho roka by sa mala vrátiť na predpandemickú úroveň. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF). Zároveň však varoval, že rast spotrebiteľských cien spojený s problémami v dodávateľských reťazcoch môže mať dlhodobejší charakter.

Základný scenár MMF predpokladá vrchol inflácie v priemyselne rozvinutých ekonomikách na jeseň tohto roka, a to na úrovni 3,6 %. Do polovice budúceho roka by sa miera inflácie mala v týchto krajinách zmierniť približne na 2 %.

S výraznejším rastom spotrebiteľských cien počíta MMF pri rozvíjajúcich sa ekonomikách. Aj v ich prípade by inflácia mala dosiahnuť svoj vrchol na jeseň tohto roka, avšak na úrovni 6,8 %, pričom v budúcom roku počíta fond s jej spomalením zhruba na 4 %.

"Prudko rastúce ceny nehnuteľností a pretrvávajúce problémy v dodávkach v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako aj pokračujúci tlak na ceny potravín a pokles hodnoty mien na rozvíjajúcich sa trhoch by mohli udržiavať infláciu na vyšších úrovniach dlhší čas," uviedol MMF.

V prípade rozvíjajúcich sa ekonomík patrí k vysokým rizikám práve rast cien potravín. Svetové ceny potravín vzrástli od začiatku pandémie nového koronavírusu o 40 %, čo zasahuje najmä nízkopríjmové krajiny.