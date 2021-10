Enterprise Investors zainvestuje do firmy Focus Garden 

Zdroj: Enterprise Investors

• Zakladateľ spoločnosti, Sławomir Czajkowski, ostáva akcionárom a zaujme pozíciu predsedu dozornej rady;

• Výška transakcie nebola zverejnená;

• Dokončenie transakcie podlieha schváleniu protimonopolného úradu.



Spoločnosť Focus Garden vznikla v roku 2007 a pôvodne sa venovala výlučne dovozu a distribúcii záhradného nábytku. Postupom času spoločnosť založila a postupne rozvinula vlastnú e-commerce platformu. Dnes je focusgarden.pl jedným z najväčších špecializovaných predajcov zameraných na exteriérové bývanie v Poľsku. Spoločnosť ponúka široký výber záhradného a terasového nábytku, ako aj dalších exteriérových doplnkov, z ktorých je väčšina – vďaka výborne organizovanému nákupu a logistike – okamžite dostupná.



Focus Garden je aktívna vo veľmi perspektívnom retailovom segmente, kde jej patrí líderská pozícia. To potvrdzujú aj dobré finančné výsledky: v roku 2021 spoločnosť prekoná 13 miliónov eur v tržbách.



“Fondy pod našou správou doteraz investovali vyše 350 miliónov eur do 17 spoločností v oblasti retailu, vrátane e­commerce. Naše rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti chceme využiť na podporu ďalšieho rozvoja spoločnosti Focus Garden,“ povedal Bartosz Kwiatkowski, partner Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu.



Sławomir Czajkowski, zakladateľ spoločnosti Focus Garden, v súvislosti s transakciou povedal: „Som hrdý, že spoločnosť, ktorú som založil, získala silného investora, ktorý nám pomôže posilniť našu pozíciu na súčasnom trhu a úspešne vstúpiť na nové trhy.“



Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2,1 mld. eur do 149 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 135 investícií v objeme 4,2 mld. eur.