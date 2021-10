Dve križovatky v Bánovciach nad Bebravou riadi svetelná signalizácia

dnes 12:46 -

Dvojicu križovatiek v Bánovciach nad Bebravou po novom riadi svetelná signalizácia. Historicky prvé semafory v meste samospráva vybudovala na Sládkovičovej a Hviezdoslavovej ulici. Investíciou za viac ako 170.000 eur sledovala zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy.

"Dlhé roky obyvatelia mesta žiadali samosprávu, aby riešila kritickú situáciu v centre mesta. Vodiči, ktorí chceli vyjsť z bočných ulíc, zo sídlisk na hlavnú cestu, mali veľký problém," spomenula v stredu primátorka Rudolfa Novotná. Samospráva podľa nej urobila projekt na svetelné križovatky s tým, že vyriešila dve najakútnejšie v meste. "Svetelné križovatky sú prvými v okrese Bánovce nad Bebravou," ozrejmila.

"Vyhodnocovali sme možnosti, na veľkej druhej križovatke pri ulici K nemocnici sme uvažovali o kruhovej križovatke. Nebolo to však možné pre priestorové možnosti, zasahovali by sme do cudzích pozemkov, nehovoriac o tom, že je tam križovatka všetkých sietí, ktoré vedú cez mesto," vysvetlil prednosta mestského úradu Vladimír Vranka.

Mesto to preto podľa neho zhodnotilo tak, že jedinou možnosťou, ako pomôcť doprave na dvoch najfrekventovanejších križovatkách, je vybudovanie svetelnej signalizácie.

Signalizácia funguje v ostrej prevádzke tretí deň. "Vodiči aj chodci si musia na túto situáciu zvyknúť, je to pre veľa z nich novinka. Myslím si, že každý si na to nakoniec zvykne a ocení to. Určite to prispeje k priechodnosti cez križovatky, aj bezpečnosti na týchto miestach," skonštatoval Vranka.

Vybudovanie križovatiek vyšlo mesto na 181.000 eur vrátane opravy a rekonštrukcie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Križovatky sú spustené od 6.00 do 18.00 h počas pracovných dní, v piatok do 19.00 h a v sobotu od 7.00 do 12.00 h. Režim semaforov vie radnica prispôsobiť aktuálnej dopravnej situácii.

Radnica plánuje postupne pracovať na tom, aby upokojila dopravu i na ďalších problémových bodoch v meste, dodala Novotná.