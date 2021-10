J. Yellenová vyzýva na zvýšenie dlhového stropu, platinovú mincu však odmieta

Zdroj: TASR

Ako Yellenová povedala v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNBC, nesúhlasí s vydaním platinovej mince v hodnote 1 bilión USD (861,92 miliardy eur), čo by súčasnú krízu riešilo aj bez dohody v Kongrese. Myšlienka vychádza z právnej medzery, ktorá dáva ministerstvu možnosť vydávať platinové mince v akejkoľvek nominálnej hodnote. Niektorí progresívni komentátori a kongresmani za Demokratickú stranu navrhli vydanie jednej alebo viacerých mincí v hodnote 1 bilión USD. Spojené štáty by sa tak dostali zo slepej uličky, keďže republikáni odmietajú zvýšenie dlhového stropu v hodnote 28,4 bilióna USD podporiť.



"Nesúhlasím s tým a nemyslím si, že by sme o tom mali vážne uvažovať," povedala Yellenová. Podľa nej by takýto krok (vydanie platinovej mince) bolo to isté, ako požiadať centrálnu banku vytlačiť peniaze na vykrytie deficitu, ktorý Kongres odmieta vykryť vydaním dlhopisov. To by podľa Yellenovej viedlo k "presnému opaku" toho, čo si Kongres želá, a to naďalej Kongresu a vláde USA dôverovať, že sú schopné splácať záväzky.







Podľa ministerky je na šéfke Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej a lídrovi demokratickej väčšiny v Senáte Chuckovi Schumerovi, aby našli spôsob, ako v Kongrese zvýšiť dlhový strop. "Ja k tomu môžem povedať iba toľko, že je úplne zásadné, aby sa dlhový strop zdvihol," povedala Yellenová. Ako dodala, prípadný default by bol "katastrofou," ktorá by viedla k recesii a ohrozila štatút dolára ako rezervnej meny.