RRZ: Pre udržateľnosť je akútna potreba novely o rozpočtovej zodpovednosti

Na podporu dosiahnutia udržateľnosti hospodárenia SR je akútna potreba prijatia novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Je dôležité predložiť konkrétny návrh opatrení na zníženie dlhu, keďže úroveň dlhu je v súčasnosti nad horným limitom dlhovej brzdy. Vyplýva to zo správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2020, ktorú v utorok vzalo na vedomie plénum Národnej rady (NR) SR.

V strednodobom horizonte Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) odhaduje, že hrubý dlh by sa vplyvom oživenia ekonomiky, zrýchlenia čerpania eurofondov a postupným znižovaním úrovne hotovostných rezerv stabilizoval tesne nad úrovňou 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). "Na konci roku 2024 by dosiahol 60,5 % HDP. Znamená to, že dlh by bol v každom roku nad horným limitom dlhovej brzdy, pričom by sa potreba opatrení na zosúladenie s ústavným zákonom zvyšovala z dôvodu postupného poklesu hornej hranice na úroveň 53 % HDP v roku 2024," konštatuje sa v správe.

Z hľadiska uplatňovania sankcií dlhovej brzdy podľa v súčasnosti platnej legislatívy by to podľa RRZ znamenalo, že po zverejnení podielu hrubého dlhu na HDP za rok 2022 a po ukončení platných výnimiek v máji 2023 by mala vláda požiadať národnú radu o vyslovenie dôvery. Zároveň by do 15. októbra 2023 mala predložiť do parlamentu návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2024 s vyrovnaným alebo prebytkovým saldom a nerastúcimi výdavkami.

Podľa RRZ pretrváva protiústavný stav, keď napriek požiadavkám ústavného zákona nie sú stále implementované výdavkové limity. Vláda 30. septembra 2020 schválila návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa záväzné limity verejných výdavkov zaviedli. Zatiaľ však novela nebola schválená v NR SR.

V prípade pravidiel týkajúcich sa samospráv rozpočtová rada uviedla, že štát finančne nekryl straty samospráv, pokračoval však v zlepšovaní hospodárenia samospráv poskytovaním úverov za veľmi výhodných podmienok. "Kým všetky VÚC (vyššie územné celky – pozn. TASR) mali dlh za rok 2019 pod stanoveným limitom, zo 46 prvotne identifikovaných obcí po zohľadnení zákonných výnimiek a kontrole vykázaných hodnôt aktuálne prebiehajú správne konania o uložení pokuty v prípade dvoch obcí," dodala RRZ s tým, že za rok 2020 hrozí pokuta predbežne 37 obciam.

Pravidlá rozpočtovej transparentnosti definované ústavným zákonom boli podľa rozpočtovej rady z formálneho hľadiska takmer v plnej miere splnené. Zvýšila sa porovnateľnosť rozpočtovaných údajov so skutočnosťou zapracovaním predpokladov o úpravách Štatistického úradu SR. RRZ tiež pripomenula, že sa legislatívne upravili pravidlá pre tvorbu a použitie rezerv v štátnom rozpočte. Za nedostatok trojročného rozpočtu považuje, že bol zostavený v súlade s rozpočtovým cieľom iba v roku 2021, nie v ďalších rokoch. Upozornila tiež na to, že vláda opätovne schválila dôležité legislatívne zmeny aj po tom, ako schválila návrh rozpočtu a predložila ho do parlamentu, bez zahrnutia dosahov prijatých opatrení do rozpočtu.

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti každoročne do 31. augusta posudzuje plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti1 za predchádzajúci rok. Okrem hodnotenia vývoja dlhodobej udržateľnosti ako najdôležitejšieho cieľa zákona hodnotí dodržiavanie ústavného limitu na dlh, ako aj ďalšie zákonom stanovené povinnosti, najmä v oblasti poskytovania a zverejňovania údajov, dlhu samospráv a financovania ich kompetencií.