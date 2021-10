Na cestách je veľké riziko stretu auta so zverou, škody bývajú vysoké

dnes 17:46 -

Na cestách sa zvyšuje riziko stretu auta so zverou, škody bývajú vysoké. Podľa štatistík poisťovne Uniqa tvoria škody následkom stretu so zvieraťom asi 10 % z celkových škôd na motorových vozidlách a najčastejšie sa stávajú skoro ráno alebo za tmy, keď je na cestách horšia viditeľnosť.

Zďaleka už neplatí, že tieto škody sa stávajú hlavne v zalesnených a málo obývaných, nefrekventovaných úsekoch. Kolízie so zverou majú často za následok vysoké škody a nezriedka aj zranenia posádky vozidla. Vodiči sa najčastejšie dostanú na cestách do stretu s jeleňmi, srnami, diviakmi či líškami. Výnimkou však nie sú ani medvede. "V poisťovni sme mali prípad, keď na ceste 1. triedy v regióne stredného Slovenska skočil medveď do cesty kamiónu, oprava vozidla v autorizovanom servise sa vyšplhala na 9000 eur. Mali sme tiež niekoľko udalostí, keď došlo k stretu auta s ovcou, škody na vozidlách sa pohybovali okolo 2000 eur," povedal manažér likvidácie škôd na motorových vozidlách poisťovne Jiří Moravec.

Odborníci poisťovne radia, že ak už sa nedá zrážke vyhnúť, neoplatí sa s vozidlom manévrovať a vyhýbať sa zvieraťu vo vysokých rýchlostiach. Vodič riskuje šmyk a tvrdý náraz do stromu alebo iného vozidla v protismere, čo môže mať často horšie následky.

V prípade, že ku kolízii dôjde, je potrebné hneď kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá pomôže napríklad s odtiahnutím vozidla, ak je nepojazdné. Určite je treba privolať políciu, policajný zápis o nehode bude potrebovať poisťovňa pri riešení poistnej udalosti. Škody na vozidle následkom stretu so zvieraťom poisťovňa uhradí z havarijného poistenia. V prípade, že následkom nehody príde k poškodeniu iného vozidla, dopravného značenia alebo došlo k zraneniu osôb vo vozidle, tieto škody sa hradia z povinného zmluvného poistenia vodiča vozidla, ktoré nehodu spôsobilo.

Polícia tiež upozorňuje, aby vodiči po zrážke so zvieraťom nijako nemanipulovali. Právo nakladať s uhynutou zverou má totiž len užívateľ poľovného revíru, ktorého po nehode privolá polícia. Ak by si uhynutú zver odviezol vodič domov, hrozí mu obvinenie z pytliactva.