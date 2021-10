dnes 13:31 -

Sladovníci žiadajú vládu, aby urýchlene riešila ceny plynu pre výrobcov potravín. Uviedol to Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS).

Bez stabilizovania cien plynu a jeho dostatku nebude možné na Slovensku slad vyrábať. Sladovníci podľa neho v záujme zachovania konkurencieschopnosti žiadajú vládu o prijatie rovnakých opatrení, aké prijímajú okolité krajiny EÚ.

Spresnil, že slovenskí sladovníci žiadajú vládu SR, aby urýchlene hľadala riešenie, ako zmierniť extrémne rastúce dosahy cien plynu na výrobné podniky v slovenskom potravinárstve. Ceny plynu stúpli medziročne už o viac ako 200 %. Plyn je pritom kľúčovou energiou pri výrobe sladu, bez ktorého nie je možné vyrobiť pivo. Slad je podľa Machalíka zároveň najvýznamnejšou exportnou slovenskou poľnohospodárskou komoditou po prvom spracovaní.

"Slovensko má z dôvodu vysokých distribučných poplatkov dlhodobo výrazne vyššie ceny elektrickej energie a plynu ako okolité krajiny, čo znižuje konkurencieschopnosť potravinárov na Slovensku. Aktuálne ceny plynu pritom dosahujú rekordné úrovne a neustále rastú. Plyn je zároveň kľúčovou energiou pre množstvo podnikov v potravinárstve na Slovensku, nielen pre sladovníkov. Vlády v EÚ začínajú pripravovať rôzne kompenzačné schémy na riešenie energetickej krízy. Je nevyhnutné, aby aj tá slovenská začala pripravovať riešenia zmiernenia dosahov extrémnych cien plynu pre potravinársku výrobu na Slovensku," uviedol Tomáš Ševčík, predseda sladovníckej sekcie SZVPS.

Sladovne na Slovensku podľa neho investujú každoročne milióny eur do zvyšovania efektivity využívaných energií. Pri výrobe sladu je nevyhnutné máčanie na klíčenie zŕn sladovníckeho jačmeňa, premiešavanie a následne sušenie. Ide o energeticky veľmi náročné procesy. Vlhkosť hotového sladu na konci výroby totiž dosahuje len 4,5 %. Niektoré sladovne pritom v rámci znižovania emisií CO2 disponujú vlastnými kogeneračnými jednotkami, ktorými si vyrábajú elektrinu z plynu.

"Na štartujúcu energetickú krízu sa musí Slovensko pripraviť. Ak iné krajiny EÚ nájdu riešenia pomoci pre svoj potravinársky sektor a Slovensko nie, ešte viac to znevýhodní našu konkurencieschopnosť. Slovenskí sladovníci aj ďalší potravinári pre to prídu o trhy a štátna kasa tým výrazne utrpí. Len samotný pivovarnícko-sladovnícky priemysel pritom odvádza každoročne do štátneho rozpočtu viac ako 100 miliónov eur. Štát ceny plynu pre potravinárov nemôže nechať bez riešenia," vysvetlil Machalík.

SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.