APZD spustila iniciatívu Podpor slovenský priemysel, reaguje tak na ceny energií

Podpora lokálnych výrobcov, zachovanie pracovných miest a zároveň ochrana životného prostredia. To sú hlavné ciele novej iniciatívy www.podporslovenskypriemysel.sk. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) ňou upozorňuje na rastúce ceny emisných povoleniek, ktorými sa zvyšuje aj cena elektriny na Slovensku. Každý, kto chce podporiť túto iniciatívu a slovenský priemysel, môže vyplniť krátky dotazník priamo na tomto webe, uviedla v pondelok APZD.

Asociácia upozornila, že priemysel okrem výziev spôsobených pandémiou bojuje s enormným nárastom cien elektrickej energie, ktorý je nepriamym dôsledkom predaja emisných povoleniek. Ak štát urgentne nezmení výšku finančnej kompenzácie, výrobcom, ktorí patria k najväčším odberateľom elektrickej energie v štáte, hrozí, že neudržia svoju produkciu a pracovné miesta. „Asociácia priemyselných zväzov a dopravy ako stabilný partner priemyselníkov prichádza s iniciatívou, ktorou chceme rozvíriť hladinu a na problém upozorniť vládu, kompetentných úradníkov, ale aj širokú verejnosť v regiónoch, ktorú by zasiahla strata pracovných príležitostí,“ ozrejmil generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Aktuálne extrémne zvýšenie cien elektriny spôsobené aj rastom ceny emisných povoleniek nedokážu firmy s energeticky náročnou výrobou premietnuť do ceny svojich výrobkov a strácajú konkurencieschopnosť nielen voči ázijským krajinám, kde nie je taká prísna ekologická regulácia, ale aj voči európskym producentom z krajín s mohutnejšími kompenzačnými schémami. Výnosy z predaja emisných povoleniek sú totiž príjmom štátu a ten z nich oproti iných európskym krajinám podporuje firmy iba minimálne.

„Žiaľ, prostriedky prerozdelené slovenským podnikom sa každoročne znižovali, hoci príjmy fondu prudko rástli. Dosiahli už takmer miliardu eur, no firmám bolo vykompenzovaných len 30 miliónov. Znamená to, že náš štát nedodržal ani zákonom garantovaných 7,5 %. Pre porovnanie, v Česku, Nemecku či v Holandsku sa do priemyslu formou kompenzácie vráti 20 – 25 %,“ pripomenula APZD.