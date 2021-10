Tretia vlna zvýši výdavky na nemocenské dávky, usporí sa na nezamestnanosti

dnes 8:46 -

Tretia vlna pandémie nového koronavírusu prinesie vyššie výdavky na nemocenské dávky a, naopak, úsporu na dávke v nezamestnanosti. Vyplýva to z novej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP). Zníženie výdavkov pandémia prinesie aj v oblasti starobných dôchodkov, za čo môžu nadmerné úmrtia tejto skupiny obyvateľov.

Analytici tiež upozornili, že ak by na Slovensku nastal lockdown, vybrané výdavky by to zvýšilo o 52 miliónov eur v tomto roku, pričom vplyv v roku 2022 by bol mierne nižší.

Nárast počtu vyplácaných dávok pre práceneschopných (PN) odhadujú analytici od októbra tohto roka až do polovice roka 2022. Keďže školy by sa už plošne zatvárať nemali a niektoré vekové skupiny detí v nich sú nezaočkované, rásť budú zrejme aj výdavky na ošetrovné (OČR) v tom istom období. Od druhej polovice budúceho roka už s čerpaním pandemického OČR analytici nepočítajú.

Naopak, trh práce ožíva a tým klesajú i výdavky štátu na nezamestnaných. "Hoci na trhu práce sa objavujú prvé symptómy nerovnováhy dopytu a ponuky, počet poberateľov dávky v nezamestnanosti dosiahol predkrízovú úroveň z roka 2019 a priaznivý vývoj sa odzrkadlí na celom horizonte rozpočtu," dodali analytici inštitútu. V závere roka však analytici počítajú s miernym a krátkodobým nárastom počtu poberateľov. Na margo pomeru výšky dávky v nezamestnanosti k dvojročnému priemeru nominálnej mzdy analytici dodali, že sa postupne približuje k 50 % a túto úroveň dosiahne v roku 2024.

Do prognózy inštitút zaradil aj vývoj starobných dôchodkov, ktoré tento rok ovplyvnili nadmerné úmrtia a mierny vplyv pandémie na nich bude cítiť aj v budúcom roku. "Naopak, pod vplyvom vyššej valorizácie vyplývajúcej z akcelerujúcej dôchodcovskej inflácie výdavky na starobné dôchodky výrazne narastú od roku 2023," dodali analytici.

IFP pripomenul aj prognózu Ministerstva financií (MF) SR, podľa ktorej sa objem výdavkov na starobné dôchodky v roku 2021 odhaduje na 15,9 % celkových výdavkov. Nadmerné úmrtia (2. a 3. vlna pandémie) okrešú výdavky na starobné dôchodky o 47 miliónov eur. Na druhej strane však zníženie dôchodkového veku ženám vybraných ročníkov si vyžiada vyplatenie jednorazových doplatkov vo výške 96 miliónov eur.