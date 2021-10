Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa drží nad 79 USD za barel

dnes 8:01 -

Ceny ropy v pondelok mierne klesli, pričom cena Brentu sa pohybuje nad 79 USD za barel (159 litrov). Trhy vyčkávajú na dnešnú schôdzku zoskupenia ropných producentov OPEC+, ktorá by mala rozhodnúť o tom, či nedávny rast cien komodity spôsobený prudkým zvýšením dopytu bude pokračovať.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.08 h SELČ 79,17 USD (68,25 eura) za barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (1. 10.) to znamená pokles o 11 centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 75,74 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 14 centov. V obidvoch prípadoch však cena za minulý týždeň vzrástla, cena Brentu štvrtý týždeň a cena WTI šiesty týždeň po sebe.

V minulých týždňoch ceny ropy v dôsledku slabnúcej ponuky a vysokého dopytu výrazne rástli, pričom cena Brentu prekročila 80 USD za barel a dostala sa takmer na trojročné maximum. Viaceré krajiny preto tlačia na ropných producentov zoskupených v OPEC+, aby dodávali na trh viac ropy.

V pondelok v popoludňajších hodinách by sa zástupcovia OPEC+ mali stretnúť a rozhodnúť, či budú pokračovať v doterajšom programe postupného zvyšovania produkcie, alebo tempo zvyšovania ťažby urýchlia. Podľa terajšej dohody uzatvorenej v júli by do konca tohto roka mali každý mesiac zvýšiť produkciu o 400.000 barelov denne, čo je však podľa najväčších dovozcov ropy málo.

Ako pre agentúru Reuters uviedli štyri nemenované zdroje, v OPEC+ uvažujú o výraznejšom zvýšení ťažby, než s akým počíta súčasná dohoda. Ak by sa tak stalo, akékoľvek ďalšie navýšenie by platilo od novembra, keďže o objeme ťažby v októbri už zástupcovia OPEC+ rozhodli na predchádzajúcom stretnutí.