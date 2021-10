Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 39. týždni 2021:Brusel 28. septembra - Európska komisia (EK) v utorok uviedla, že vyplatila Rakúsku 450 miliónov eur, Českej republike 915 miliónov eur a Chorvátsku 818 miliónov eur v rámci predbežného financovania ich národných plánov obnovy po koronakríze cez nástroj na obnovu a odolnosť.Washington 28. septembra - Americká ministerka financií Janet Yellenová upozornila zákonodarcov, že vláde sa môžu do 18. októbra minúť peniaze, ak Kongres dovtedy nezvýši dlhový strop alebo nepozastaví jeho platnosť. Dovtedy totiž ministerstvo financií vyčerpá všetky mimoriadne zdroje.Brusel 29. septembra - Nálada v ekonomike eurozóny sa tento mesiac nečakane zlepšila. Podporil ju nárast optimizmu spotrebiteľov, rovnako ako zlepšenie v priemysle a stavebníctve. V raste však pokračujú aj inflačné očakávania. Index ekonomického sentimentu Európskej komisie (EK) v septembri stúpol na 117,8 bodu po 117,6 bodu v auguste. Ešte v júli sa index dostal na historické maximum 119 bodov.Luxemburg 30. septembra - Nezamestnanosť v eurozóne sa v auguste mierne znížila v súlade s očakávaniami. Pokračovala tak v trende, ktorý trvá od začiatku roka, ako sa ekonomika zotavuje z poklesu v roku 2020 spôsobenom pandémiou. Miera nezamestnanosti v eurozóne po očistení o sezónne vplyvy v auguste 2021 dosiahla 7,5 % po 7,6 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. V auguste 2020 sa nachádzala na úrovni 8,6 %.Washington 30. septembra - Rast americkej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2021 zrýchlil o niečo viac, ako naznačili predbežné údaje. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky ministerstva obchodu. Ministerstvo informovalo, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace do konca júna 2021 zvýšil medziročne o 6,7 %, namiesto o 6,6 % pri predbežnom odhade.Praha 30. septembra - Banková rada Českej národnej banky (ČNB) výrazne zvýšila základnú úrokovú sadzbu, keď ju z 0,75 % posunula na 1,5 %. Je to najvýraznejšie zvýšenie základnej úrokovej sadzby (repo sadzby) za približne štvrťstoročie. Naposledy zvýšila banková rada základnú sadzbu na jednom zasadnutí o viac než 0,25 percentuálneho bodu ešte v roku 1997.Washington 30. septembra - Americký prezident Joe Biden podpísal vo štvrtok večer miestneho času návrh zákona, ktorý zabezpečí financovanie federálnych inštitúcií na ďalšie dva mesiace. Stalo sa tak po tom, ako ho schválili obe komory Kongresu Spojených štátov. Zákon zabráni do 3. decembra zatvoreniu federálnych orgánov, tzv. shutdownu.Luxemburg 1. októbra - Inflácia v eurozóne pokračovala v zrýchľovaní aj v septembri a dostala sa najvyššie za 13 rokov. Motorom zostáva rast cien energií. Medziročná miera inflácie v septembri stúpla na 3,4 % z 3 % v auguste, predpokladá európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade.Kyjev 1. októbra - Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila prepravu plynu do Maďarska cez Ukrajinu a presmerovala ju cez potrubie po dne Čierneho mora a cez Balkán. To hnevá Kyjev, ktorý tak príde o značnú časť príjmov z tranzitu. V piatok začala platiť nová zmluva o dodávke plynu medzi ruskými a maďarskými spoločnosťami. Podľa tejto dohody bude nasledujúcich 15 rokov prúdiť 4,5 miliardy kubických metrov zemného plynu z Ruska tzv. južnou trasou, po dne Čierneho mora cez Turecko, Bulharsko a Srbsko do Maďarska.