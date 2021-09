dnes 17:01 -

OTS: ARRIVA má pre Bratislavský kraj pripravené nové červené autobusy. Hľadá 400 vodičov.

L. Ivan: Súperíme s časom, nie so Slovak Lines.

Bratislava, 30. septembra 2021 – Víťaz súťaže o poskytovateľa služieb prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji – spoločnosť ARRIVA – má pre cestujúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji pripravených dostatok autobusov. Úplne nové červené autobusy tvoria viac ako polovicu z tých, ktoré sú pripravené 15. novembra vyraziť na cesty v okolí Bratislavy. ARRIVA tiež spustila náborovú kampaň na vodičov a vodičky autobusov, ktorým ponúka trvalý pracovný pomer, základnú hodinovú mzdu 6,10 eura na hodinu, k nej pohyblivú zložku mzdy a príplatky. Priemerná mzda vodičov tak dosiahne výšku 1 500 eur. Nad rámec mzdy dostanú ešte vodiči vyplatené cestovné náhrady. Od doterajšieho poskytovateľa služieb očakáva ARRIVA zodpovedný prístup k cestujúcim, objednávateľovi i doterajším zamestnancom.

ARRIVA ponúkla v súťaži o zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) najlepšiu ponuku. Doterajší poskytovateľ služieb i príslušné inštitúcie však využili na maximum všetky možné lehoty na podávanie námietok a na ich posudzovanie. To skrátilo dobu prípravy na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v kraji na minimum. ARRIVA dostala výzvu na uzavretie novej zmluvy na poskytovanie prímestskej dopravy v Bratislavskom kraji 21. septembra 2021. Nová zmluva bude platiť od 15. novembra 2021. Dovtedy je potrebné zabezpečiť stovky autobusov, no najmä pracovníkov. „ARRIVA má pripravený dostatok autobusov. 15. novembra môže po Bratislavskom kraji jazdiť viac ako 120 úplne nových červených autobusov,“ potvrdil László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Najväčšou výzvou tak zostáva zabezpečiť až 400 vodičov a vodičiek autobusov i ďalších zamestnancov na pozície potrebné pre zabezpečenie plnohodnotnej služby verejnej autobusovej dopravy v kraji. „Výpovedná lehota na Slovensku je dva mesiace. Aj keď sme s náborovou kampaňou na pracovníkov začali v septembri, je pravdepodobné, že časť záujemcov nebude vedieť kvôli dvojmesačnej výpovednej dobe nastúpiť skôr, ako od 1. decembra. Samozrejme – najprijateľnejšie by bolo, keby mohla väčšina súčasných vodičov pokračovať a jazdiť na tých istých linkách v Bratislavskom samosprávnom kraji. Bude to záležať najmä od spoločenskej zodpovednosti súčasného poskytovateľa služieb voči obyvateľom Bratislavského kraja, objednávateľovi a aj voči svojim súčasným zamestnancom. Stručne povedané – dnes súperíme s časom, nie so Slovak Lines. V záujme cestujúcich verím, že zodpovedný prístup zvíťazí a objednávateľ, cestujúci aj vodiči budú spokojní,“ dodal L. Ivan.

Náborová kampaň ARRIVA je teda predovšetkým zameraná na vodičov zamestnaných u súčasného poskytovateľa prímestskej dopravy v Bratislavskom kraji, ktorému končí zmluva v polovici novembra, ale aj všetkých ostatných skúsených a zodpovedných vodičov z celého Slovenska. ARRIVA záujemcom ponúka trvalý pracovný pomer, základnú hodinovú mzdu 6,10 eura na hodinu, k nej pohyblivú zložku mzdy a príplatky. Priemerná mzda vodičov tak dosiahne výšku 1 500 eur. Okrem férového platu zabezpečí ARRIVA novým vodičom aj ubytovanie. Záujemcovia o prácu vodiča môžu svoj záujem potvrdiť vyplnením formulára na https://arriva.sk/bratislava alebo telefonicky na čísle 0915 188 881.