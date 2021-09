SPP otvára nové Zákaznícke centrum SPP v obchodnom centre Nivy v Bratislave

dnes 9:46 -

SPP otvára v obchodnom centre Nivy v Bratislave nové Zákaznícke centrum SPP. Zákazníkom bude k dispozícii 7 dní v týždni v čase od 9.00 do 21.00 h. Návštevníkov nového Zákazníckeho centra SPP čaká už od 30. septembra množstvo prekvapení a zaujímavé darčeky.

„Aj v tejto turbulentnej dobe je pre nás osobný kontakt s našimi zákazníkmi veľmi dôležitý. Chceme byť tam, kde sú naši zákazníci. Nivy sa stávajú novým, kľúčovým prepravným uzlom hlavného mesta. Práve preto sme sa v jeho priestoroch rozhodli otvoriť naše ďalšie moderné, interaktívne a „zelené“ Zákaznícke centrum SPP. Je vytvorené tak, aby v ňom zákazníci našli rýchlu odbornú pomoc, bez zbytočného čakania a zdĺhavého vybavovania svojich záležitostí, a to napríklad aj prostredníctvom tzv. selfcare zóny, ktorá slúži zákazníkom ako moderný samoobslužný pult. Zároveň sa však nové Zákaznícke centrum SPP nemusia obávať navštíviť ani so svojimi deťmi. Priznajme si, že práve pre nich je zvyčajné vybavovanie nevyhnutných formalít poriadna nuda. U nás však tak dospelí, ako aj tí najmenší nájdu množstvo spôsobov, ako sa zabaviť. K dispozícii majú napríklad tablet s hrami a kvízom, či špeciálne montessori panely s detskými hrami,“ hovorí Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP.

Zákaznícke centrum SPP Nivy, podobne ako Zákaznícke centrum SPP Aupark, prináša aj ďalšie prepojenie služieb s modernými technológiami. Zákazníkov už pri vstupe víta veľkorozmerná LED stena s informáciami o produktoch SPP. Udržateľný prístup pri zariaďovaní Zákazníckeho centra SPP tiež podčiarkujú detaily v podobe unikátnych ekosvetov, ktoré znázorňujú ponuku a aktivity SPP a nahrádzajú tak tradičné letáky, či plagáty. Samozrejmosťou je tiež možnosť, pri vyššom počte ľudí, jednoducho sa zaregistrovať a vrátiť sa vo vybranom čase. O tom, že zákazníci prichádzajú na rad ich bude informovať notifikačná SMS správa.

Nové Zákaznícke centrum SPP nájdu zákazníci na prízemí obchodného centra Nivy na ulici Mlynské nivy 3 v Bratislave. Do centra Nivy sa zákazníci dostanú 3 vstupmi: z Páričkovej ulice, z bulváru Mlynské nivy alebo vstupom od Nivy Tower zo Svätoplukovej ulice. Zákazníkom je k dispozícii parkovisko na -2. poschodí, cyklistom zasa cykloveža. Zákaznícke centrum SPP Nivy je dostupné aj prostredníctvom MHD, a to linkami 21, 50, 70, 88, 202, 205, 210 a 212.

Otvorením nového Zákazníckeho centra SPP Nivy zároveň 30. septembra 2021 ukončí svoju činnosť Zákaznícke centrum SPP v sídle spoločnosti na ulici Mlynské nivy 44/a.

