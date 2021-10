Zbavte sa dogecoinov a kupujte urán!

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:13 -

Ceny uránu dlho odrážali túto realitu. Základné palivo pre jadrové elektrárne sa väčšinou držalo bez známok zásadného obratu. Ceny sa však od polovice augusta zvýšili približne o 60 %, pretože investori a špekulanti sa pokúšajú získať túto komoditu. Cena sa pohybuje okolo 48 USD za libru (453 g), pričom ešte 16. augusta bola za 28,99 USD. Čo sa teda skrýva za týmto rastom a čo to znamená pre jadrovú energiu?







Dopyt po uráne je obmedzený na výrobu jadrovej energie a na oblasť zdravotníctva. Ročný globálny dopyt je 150 miliónov libier, pričom jadrové elektrárne sa snažia zabezpečiť zmluvy zhruba dva roky vopred. Napriek tomu, že dopyt po uráne nie je odolný voči hospodárskym poklesom, je im menej vystavený ako ostatné priemyselné kovy a komodity. Väčšina dopytu je rozložená do 445 jadrových elektrární v 32 krajinách, pričom ponuka je koncentrovaná v niekoľkých baniach. Kazachstan je ďaleko najväčším producentom s viac ako 40 % dodávok, nasleduje Austrália (13 %) a Namíbia (11 %).



Pretože väčšina vyťaženého uránu sa používa ako palivo v jadrových elektrárňach, jeho hodnota je úzko spätá so súčasným dopytom a budúcim potenciálom tohto odvetvia. Trh zahŕňa nielen spotrebiteľov uránu, ale aj špekulantov, ktorí nakupujú, keď si myslia, že cena je nízka, a potenciálne tak cenu zvyšujú. Jedným z takýchto dlhodobých špekulantov je Sprott Physical Uranium Trust so sídlom v Toronte, ktorý za posledné týždne kúpil takmer 6 miliónov libier uránu za asi 240 miliónov dolárov.



Aj keď sa všeobecne verí, že jadrová energia by mala hrať neoddeliteľnú úlohu pri prechode na čistú energiu, vysoké náklady ju robia v porovnaní s inými zdrojmi energie nekonkurenčnou. Vďaka prudkému nárastu cien energií sa však konkurencieschopnosť jadrovej energie zlepšuje. Inovatívne jadrové technológie, ako sú malé modulárne reaktory, ktoré sa vyvíjajú v krajinách vrátane Číny, USA, Veľkej Británie a Poľska, sľubujú zníženie počiatočných kapitálových nákladov.







V kombinácii s nedávnymi optimistickými správami o jadrovej energii od Svetovej jadrovej asociácie a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE po prvýkrát od Fukušimy zvýšila svoje prognózy budúceho využívania jadrovej energie) to všetko povzbudzuje investorov ohľadom budúceho dopytu po uráne.

Nárast ceny znásobil aj problémy na strane ponuky. Vzhľadom na predtým nízke ceny boli uránové bane na celom svete už niekoľko rokov odstavované. Napríklad spoločnosť Cameco, najväčšia svetová uránová spoločnosť kótovaná na burze, v roku 2018 pozastavila ťažbu v bani McArthur River v Kanade.

Samozrejme, že aj pandémia COVID-19 poznačila globálne dodávky, pričom produkcia v roku 2020 klesla o 9,2 % z dôvodu prerušenia ťažby. Keďže urán nemá žiadnu priamu náhradu a spadá do kategórie národnej bezpečnosti, niekoľko krajín vrátane Číny, Indie a USA si nahromadilo veľké zásoby, čo ďalej obmedzuje dostupné dodávky.



Ak by sme porovnali náklady na výrobu elektriny počas životnosti elektrárne, náklady na urán majú oveľa menší vplyv na jadrovú elektráreň ako ekvivalentný účinok, povedzme, plynu alebo biomasy. Je to asi 5 % v porovnaní s približne 80 % v ostatných prípadoch. Veľký nárast cien uránu ako taký nebude mať zásadný vplyv na ekonomiku jadrovej energie.



V nasledujúcich mesiacoch však na tomto trhu určite existuje riziko turbulencií. V roku 2021 sa trhy ako Gamestop a NFT stali ikonickými príkladmi špekulatívneho záujmu a iracionálnej bujarosti. Tentoraz optimizmus skôr poháňa mánia než triezve hodnotenie ekonomických fundamentov.







Zdá sa, že nárast cien uránu púta pozornosť aj malých investorov. Existujú náznaky, že akcie spoločností a fondov (ako Sprott) spojených s uránom sa stávajú meme akciami pre komunitu na Reddite. Iracionálna bujarosť možno nevysvetlila počiatočný nárast cien uránu, ale môže znamenať väčšiu volatilitu. Mohla by sa preto nafúknuť bublina na trhu s uránom a po nej nasledovať prílišná korekcia do negatívneho pásma. Vzhľadom na rastúci názor, že svet bude potrebovať podstatne viac uránu na viac jadrovej energie pravdepodobne podnieti nárast ťažby a uvoľnenie existujúcich zásob na trh. Rovnako ako problémy s dodávkami zhoršili vplyv zvýšeného dopytu na cenu, to isté sa môže udiať v opačnom smere, keď bude k dispozícii viac na strane ponuky.



Toto všetko sa dá považovať za symptomatické pre súčasnú fázu cyklu uránu. Prebytok zásob potlačil ceny príliš nízko na to, aby ospravedlnil rozsiahlu ťažbu, a potom nasleduje cenový nárast, ktorý podnieti väčšiu ťažbu. Súčasná rally môže preto pôsobiť ako zásadný krok k zaisteniu adekvátneho zásobovania ďalšej fázy jadrovej energetiky. Obchodníci laici by si preto mali dávať pozor, aby sa nenechali chytiť na zlej strane tejto zmeny. Ale na kov s polčasom rozpadu 700 miliónov rokov si seriózni investori môžu dovoliť počkať.