Talianska vláda výrazne skresala odhad tohtoročného dlhu, očakáva ho pod 154 %

Taliansky verejný dlh by mal byť v tomto roku podstatne nižší, než vláda predpokladala pred piatimi mesiacmi. Poukazuje na to návrh takzvaného Ekonomického a finančného dokumentu (DEF), ktorý vláda v stredu schválila a ministerstvo hospodárstva zverejní v priebehu dňa.

Ako uviedla agentúra Reuters, návrh dokumentu počíta tento rok s verejným dlhom na úrovni 153,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). V apríli talianska vláda predpokladala tohtoročný dlh na úrovni 159,8 % HDP.

Nové čísla znamenajú pokles verejného dlhu Talianska z povojnovej rekordnej úrovne v minulom roku, keď dlh dosiahol 155,6 % HDP. Aj v budúcom roku predpokladá talianska vláda pokles dlhu, a to na 149,4 % HDP.

Čo sa týka vývoja ekonomiky, návrh DEF počíta v tomto roku s rastom o 6 %, čo znamená čiastočné zotavenie z minuloročného rekordného prepadu o 8,9 %. Hrubý domáci produkt by sa mal nad predcovidovú úroveň dostať v roku 2022 vďaka ďalšiemu roku s vysokým rastom, ktorý podľa DEF dosiahne 4,7 %.

Rozpočtový schodok by mal v roku 2021 dosiahnuť 9,4 % HDP. Aj v tomto prípade je to výrazné zlepšenie prognózy oproti odhadu z apríla, keď sa predpokladal rast schodku na 11,8 % HDP. Zároveň by mal byť mierne nižší, než deficit v minulom roku, v ktorom dosiahol 9,6 % HDP.

Na budúci rok by mal rozpočtový schodok klesnúť na 5,6 % HDP. V roku 2024 ho vláda odhaduje na úrovni 3,3 % HDP, čo je stále nad 3-percentnou hranicou stanovenou Paktom stability a rastu. Premiér Mario Draghi a minister hospodárstva Daniele Franco plánujú predstaviť dokument v popoludňajších hodinách.