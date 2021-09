Minimálnou kompenzáciou pri zdražovaní energií by mali byť splátky

dnes 10:31 -

Minimálnou kompenzáciou pre ľudí v súvislosti s hrozbou rastu cien energií by malo byť rozloženie splátok na dlhšie obdobie. Ide teda o podobné riešenie ako pri bankových úveroch. Povedal to pred rokovaním vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). S takýmto návrhom ide na rokovanie, ktoré na túto tému zvolal premiér Eduard Heger (OĽANO).

"To minimálne, s čím prichádzame na rokovanie, ktoré zvolal pán predseda vlády na základe našej požiadavky na koaličnej rade, je, aby podobne ako pri bankových úveroch v prípade, ak ľudia sa dostanú do problémov túto zimu a nebudú môcť hradiť tieto svoje záväzky, aby si ich mohli rozložiť na dlhšiu dobu," povedal Krajniak s tým, že nejaké návrhy riešení avizovalo už aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Krajniak by teda chcel počkať na rokovanie a uvidí sa, čo z neho vyjde.

Riešením by sa podľa Krajniakových slov malo dosiahnuť to, aby nikomu nehrozilo, že mu pre neschopnosť platiť vypnú elektrinu alebo plyn. "Ale bude si to môcť rozložiť na dlhšie obdobie," dodal minister.