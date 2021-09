Čínsky koncern Zhejiang Geely Holding chce vyrábať aj smartfóny

dnes 12:16 -

Čínsky koncern Zhejiang Geely Holding, vlastník automobilky Geely aj švédskeho výrobcu osobných áut Volvo, má v pláne vstúpiť do vysoko konkurenčného sektora mobilných telefónov. Do roku 2023 chce uviesť na trh svoj prvý smartfón a v prvom roku predať 3 milióny kusov. Vyplýva to z internej správy, ktorú sa podarilo získať niektorým agentúram.

Predseda predstavenstva čínskej skupiny Eric Li v utorok spustil činnosť novej dcérskej firmy, ktorá má vyrábať prémiové smartfóny. Hubei Xingji Shidai Technology Co bude mať sídlo v čínskom meste Wu-chan.

Projekt bude financovaný z investície vo výške 10 miliárd jüanov (1,32 miliardy eur) a aj tržby nového výrobcu smartfónov by mali v prvom roku dosiahnuť 10 miliárd CNY. Cieľom spoločnosti je však zvýšiť v priebehu ôsmich rokov tržby na 150 miliárd CNY a zamestnať 3000 ľudí.

Spoločnosť Geely odmietla tieto správy komentovať.