Mesto Prievidza chce predať budovu bývalej polikliniky

Samospráva Prievidze chce predať objekt bývalej polikliniky na sídlisku Píly. Budovy v uplynulom období získala do svojho vlastníctva zámenou majetku s finančným vyrovnaním s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Plánovaný predaj za viac ako 770.000 eur, ktorý odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (27. 9.), sa stretol s kritikou viacerých mestských poslancov.

"Predaj je jednou z alternatív, o ktorých sme aj uvažovali, či ju využijeme v rámci nejakých našich potrieb alebo ju ponúkneme niekomu, aby tam zrealizoval jeden zo zámerov, ktoré predpokladáme," povedala primátorka Katarína Macháčková.

Mesto podľa nej vylúčilo zámer spraviť z polikliniky zariadenie sociálnych služieb pre zmenu legislatívy, do úvahy pripadá aj vzhľadom na stavebno-technické určenie výstavba nájomného bytového domu. "Predpokladáme, že aj s týmto úmyslom to bude budúci kupujúci využívať, ak sa teda záujemca nájde," ozrejmila.

Samospráva ide objekt podľa primátorky predávať ako komplex a uvidí, či sa vzhľadom aj na zodpovedajúcu pomerne vysokú cenu niekto do tejto súťaže prihlási a potom bude zvažovať prípadne aj ďalšie alternatívy.

"Nedávno sme zažili pomerne veľký tlak vyvíjaný na poslancov TSK, aby sa táto budova dostala do vlastníctva mesta. Myslím, že sme sa jej vzdali príliš skoro, pretože je potrebné najskôr oveľa pozornejšie pohľadať všetky možnosti, ako by sme mohli s týmto majetkom narábať," vysvetlila i za kolegov mestská i trenčianska krajská poslankyňa Eleonóra Porubcová.

Žiadna z informácií, ktoré sa poslanci podľa nej dozvedeli v súvislosti s dôvodom predaja, nebola nová, čo je pre nich smerodajné. Podľa slov Porubcovej neobstojí ani argument mesta o výške cien stavebných materiálov, budovania parkoviska a stavu objektu. "Rozumiem tým dôvodom, to je všetko v poriadku. Ide mi o komunikáciu, že jedným z hlavných dôvodov je to, že sa tam komplikovane parkuje a že budova je v stave, v akom je. To sme hádam vedeli predtým, ako sme to išli kupovať," poznamenala.

TSK sa pred časom budovu snažil niekoľkokrát neúspešne predať. "Aj vzhľadom na výšku ceny je ťažké odhadnúť vývoj trhu. Objekt je značne zdevastovaný, bude vyžadovať veľké investície. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa ho rozhodli ponúknuť na predaj. Ak sa nikto nenájde, mesto bude musieť hľadať jeho využitie a vrátime sa k myšlienke bývania. Nie je to ešte v tejto chvíli vylúčené," dodala Macháčková.