Kauza Evergrande: Padnúť môžu aj ďalšie firmy, ktoré nevedia fungovať bez peňazí získaných predajom dlhopisov

Zdroj: SOPHISTIC Pro finance

Foto: SITA/AP

dnes 18:34 -

„Tak ako si počas finančnej krízy v roku 2009 prestali navzájom dôverovať banky, tak príliš veľký a neregulovaný korporátny dlh odštartuje nedôveru inštitúcií a investorov vo firmy. Ak sa tak stane, môže sa spustiť celosvetový problém postupného pádu všetkých spoločností, ktoré nemajú vytvorené dostatočné rezervy a išli na hranice svojich možností financovania z externých zdrojov,“ vraví Radoslav Valko, generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a skúsený investor.

Ako ďalej dodáva, svet tak bude čeliť novej kríze, čo si odnesú aj zdravé firmy tvoriace si rezervy. „Ak sa svet bojí, má strach zo všetkého. A to je veľmi nebezpečné.“



Pod aktuálny stav mnohých firiem so zlým hospodárením sa podpísala práve kríza spred vyše desiatich rokov. V tom čase totiž začali centrálne banky ponúkať veľmi lacné zdroje, a to až tak, že sa prestalo oplatiť míňať si vlastné financie. Podniky začali čerpať úvery. Avšak, nie preto, že to potrebovali, ale že je to bolo výhodné. „Namiesto toho, aby ich investovali do nových projektov či potrebných technológií, utrácali ich na luxus, rast miezd a veľké bonusy pre manažérov, firemné večierky a spätné vykupovanie akcií,“ hovorí Radoslav Valko.

Na hranice možností, ako podnikať a vytvárať kapitál z cudzieho, išiel aj developer Evergrande. „Kombinácia toho, že čínska vláda zaviedla ochranné opatrenia, aby firmy nemohli pracovať s extrémne vysokým dlhom, ako aj nástup pandémie spojenej s ochorením COVID-19, spustila sled súčasných udalostí. Samozrejme, tamojšia vláda si zaslúži pochvalu. Keby naši politici urobili podobné opatrenia skôr, nevznikol by taký veľký problém s Arca Capital, aký tu máme dnes.“





Evergrande môže mať na Slovensko aj pozitívny dopad. Keďže po skupine Arca Capital ide už o ďalšiu kauzu firemných dlhopisov, o ktorej médiá masívne informujú, nielen Slováci sa ich nakupovaniu budú vyhýbať. „Alebo budú aspoň obozretnejší. Retailoví investori si musia uvedomovať, že korporátny dlhopis je len obyčajný úver. To znamená, že ak firma zbankrotuje, o peniaze, resp. drvivú väčšinu, prídu. Keď sú si tohto faktu vedomí a aj napriek tomu investovať do firemných dlhopisov chcú, mali by si o danej spoločnosti zistiť čo najviac informácií. Miera rizika je iná pri podniku, ktorý má len 15-percentné zadlženie a zároveň veľký majetok ako pri firme, ktorá nevlastní takmer nič a zároveň to, čo vlastní, je z 90 percent na dlh,“ upresňuje generálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance.

Faktom je, že v súčasnosti si korporátne dlhopisy môžu zakúpiť inštitucionálni aj retailoví investori. Kým v prvom prípade ide o veľké spoločnosti či organizácie, ktoré vedia zvážiť riziko firemného dlhopisu, v druhom prípade ide o obyčajných ľudí, ktorí neraz nie sú schopní posúdiť riziká korporátnych dlhopisov. „No a problém spočíva tiež v tom, ako sú korporátne dlhopisy prezentované širokej verejnosti - ako skutočne výnosná, tutová a garantovaná investícia, ktorou rozhodne nie sú. Inštitucionálny investor o ich rizikách vie, bežný občan nie,“ uzatvára Radoslav Valko.