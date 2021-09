S Krajniakovou reformou 1. piliera sociálni partneri nesúhlasia

dnes 17:46 -

Na pondelkovej tripartite sociálni partneri rokovali aj o reforme 1. penzijného piliera, teda o novele zákona o sociálnom poistení z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). Nedostatky v Krajniakovom návrhu vidia odborári aj zástupcovia zamestnávateľov.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) SR nesúhlasila so zrušením odvodových stropov. "Už dnes je tento strop príliš vysoký na európske pomery, je to sedemnásobok priemernej mzdy," vyčíslil viceprezident únie Mário Lelovský.

Ako kompenzáciu za zrušenie odvodových stropov podľa Lelovského slov ministerstvo navrhlo zamestnávateľom zavedenie 2,5-násobku priemernej mzdy pri nemocenských dávkach, čo však RÚZ považuje za nefér. "To znamená, že vysokopríjmový občan, keď zaplatí obrovské odvody, dostáva za to už dnes len dvojnásobok, prípadne 2,5-násobok dávok, napríklad nemocenské," poznamenal Lelovský. Aj pri dávkach v nezamestnanosti je to podľa jeho slov významne menej.

Ako tlmočil, štát sociálnych partnerov informoval, že aj naďalej budú prebiehať rokovania aj na úrovni vlády, takže tento bod nebol uzavretý. Zdôraznil však, že Slovensko si nemôže dovoliť extrémne vysoko zdaňovať ľudí, ktorí sú vysokopríjmoví. Hrozí totiž odlev mozgov napríklad pri expertoch a špecialistoch.

"My súhlasíme s tým, že treba dôchodkový systém prepracovať, ale zatiaľ nevidíme, že by vláda predložila taký ucelený návrh, takú koncepčnú zmenu a reformu, ktorá by postihla všetko, čo postihnúť má," uzavrel Lelovský s tým, že takáto zmena by nemala ovplyvňovať len určitú skupinu ľudí, napríklad tú vysokopríjmovú.

Zásadným spôsobom nesúhlasí so zrušením odvodových stropov ani Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Viceprezident asociácie Rastislav Machunka po rokovaní uviedol, že takáto úprava je podľa neho v rozpore s ústavou. Takisto si myslí, že návrh je obrovským rizikom pre udržateľnosť verejných financií.

Odborári združení v Konfederácii odborových zväzov (KOZ) SR tvrdia, že sa ideologicky vôbec nestretli pri tejto legislatíve s predkladateľmi. "Náš postoj je v tejto otázke nemenný, my odmietame celkovú filozofiu dôchodkovej reformy tak, ako je nastavená teraz," povedala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Najväčší problém majú odborári s rodičovským dôchodkom. Je podľa nich diskriminačný. Žiadajú novelu úplne stiahnuť z legislatívneho procesu.

Krajniak po tripartite povedal, že pri financovaní dôchodkovej reformy sa črtajú aj iné možnosti než prostredníctvom najbohatších ľudí v krajine. "Informoval som sociálnych partnerov, že s jednotlivými dotknutými ministerstvami – hospodárstva, práce, financií – a zástupcami koaličných strán, sme sa v rokovaniach posunuli. Črtá sa tam kompromis, že by sme vedeli finančné prostriedky na zlepšenie dôchodkového systému a na zvýšenie dôchodkov pre tých, ktorí vychovali deti, nájsť aj bez toho, aby sme museli rušiť stropy vymeriavacích základov," uviedol Krajniak. Viac o tom nepovedal, načrtol len to, že kompromis zrejme možný bude.