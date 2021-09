Analytici znížili odhad rastu ekonomiky USA pre pandémiu nového koronavírusu

dnes 16:01 -

Analytici v USA znížili odhad rastu najväčšej svetovej ekonomiky v tomto roku. Dôvodom je v rozšírenie delta variantu nového koronavírusu v krajine a jeho dôsledky. Zároveň však uviedli, že v budúcom roku by ekonomika mohla rásť rýchlejšie, ako pôvodne očakávali, pretože stúpa počet zaočkovaných. Vyplýva to z prieskumu Národnej asociácie podnikových ekonómov (National Association for Business Economics, NABE).

Podľa najnovších výsledkov, ktoré boli zverejnené v pondelok, by ekonomika USA mala tento rok vzrásť o 5,6 % namiesto o 6,7 % v predchádzajúcom májovom prieskume NABE. Ekonómovia však revidovali smerom nahor odhad expanzie v roku 2022, a to na 3,5 % z 2,8 %. Na prieskume NABE sa začiatkom tohto mesiaca zúčastnilo 47 prognostikov.

Predpovedali tiež, že inflácia by mala zostať zvýšená aj počas 4. štvrťroka 2021, kým sa na budúci rok zmierni.

Americkí spotrebitelia v tomto roku čelia výrazne vyšším cenám tovarov a služieb, pretože firmy zasiahol bezprecedentne strmý skok veľkoobchodných cien.

Podľa prieskumu NABE medziročná miera inflácie sa môže v tomto roku vyšplhať až na 5,1 %. Ekonómovia sa však domnievajú, že vyššie ceny budú väčšinou len dočasné a v nasledujúcom roku 2022 klesne inflácia na 2,4 %.

NABE tiež skonštatovala, že koronavírus zostáva dominantnou premennou, pokiaľ ide o ďalší vývoj americkej ekonomiky vo zvyšku roka a v roku 2022. Zhruba dve tretiny opýtaných vnímajú potenciálny nový variant koronavírusu odolný voči očkovaniu ako najväčšie riziko pre ekonomiku. Zároveň by však zrýchlenie očkovania prinieslo najväčšiu podporu hospodárskemu rastu v tomto aj v budúcom roku, uviedla zhruba polovica účastníkov ankety.

Respondenti sa rozchádzali v otázke možného nedostatku pracovnej sily. Zhruba 44 % opýtaných tvrdilo, že ich spoločnosti netrpia žiadnym nedostatkom pracovníkov ani problémami, zatiaľ čo 35 % zaznamenalo nedostatok pracovných síl a každý piaty (20 %) na to nevedel odpovedať alebo si nebol istý.