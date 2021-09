Legislatívu o bezpečnosti cyklistov a chodcov bude riešiť pracovná skupina

dnes 12:01 -

Je potrebné hľadať konkrétne riešenia na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR to deklaruje v súvislosti s petíciou, ktorej cieľom je legislatívna úprava odstupu 1,5 metra pri obchádzaní cyklistov či chodcov.

Zástupcovia rezortu sa v piatok (24. 9.) so zástupcami petičného výboru dohodli na vytvorení pracovnej skupiny. "Chceme sa zamerať na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, predovšetkým na tých najzraniteľnejších - cyklistov a chodcov," uviedol to štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť po rokovaní so zástupcami občianskeho združenia Cyklokoalícia a s poslankyňou Európskeho parlamentu Luciou Ďuriš Nicholsonovou.

Konkretizoval ďalej, že úlohou pracovnej skupiny bude príprava spoločných návrhov potrebných legislatívnych zmien, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov, ako aj ďalších účastníkov cestnej premávky. Kmeť zároveň zdôraznil, že okrem zmeny legislatívy sa musí zmeniť myslenie účastníkov cestnej premávky.

"Je mimoriadne dôležité, aby boli ľudia k sebe ohľaduplní, aby sa navzájom rešpektovali a zároveň, aby sa všetci účastníci riadili pravidlami cestnej premávky, či už ide o motoristov alebo cyklistov," skonštatoval. "Na zvýšenie bezpečnosti na cestách preto pripravuje oddelenie bezpečnosti cestnej premávky MDV SR - BECEP aj osvetovú kampaň," dodal.

Petíciu na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov, adresovanú rezortu, podpísalo vyše 21.000 signatárov.