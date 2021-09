Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 38. týždni 2021:Oslo 20. septembra - Nórsko zvýši vývoz plynu do Európy. Dovolí štátnemu koncernu Equinor a jeho partnerom zvýšiť export z dvoch pobrežných polí počas nasledujúcich 12 mesiacov. Dôvodom je nedostatok dodávok plynu v Európe, ktorý spôsobil prudký nárast jeho cien.Paríž 21. septembra - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok revidovala mierne nadol odhad rastu globálnej ekonomiky v tomto roku a varovala pred jej "nerovnomerným" zotavovaním. Po minuloročnom poklese o 3,4 % v dôsledku blokád na zastavenie šírenia pandémie by mala svetová ekonomika tento rok vzrásť o 5,7 %, uviedla OECD v najnovšej prognóze. To je o 0,1 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcej predpovedi.Washington 22. septembra - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Signalizovala však, že k zvýšeniu sadzieb môže prísť o niečo skôr, než sa očakávalo, a takisto výrazne zhoršila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku.Ankara 23. septembra - Turecká centrálna banka vo štvrtok nečakane znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu, po mesiacoch tlaku prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Turecká líra v reakcii na túto správu klesla o viac ako 1,4 %. Banka na svojom septembrovom zasadnutí znížila svoju týždennú repo sadzbu o 100 bázických bodov na 18 % z 19 %. Centrálna banka pristúpila k tomuto kroku napriek vysokej inflácii, ktorá v auguste dosiahla 19,25 %. To podľa analytikov naznačuje, akému veľkému tlaku Erdoganovej vlády banka čelí.Washington 23. septembra - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane vzrástol, už druhýkrát po sebe. Vzdialil sa tak od pandemického minima, ktoré dosiahol začiatkom tohto mesiaca a bol najvyšší za štyri týždne. Podľa údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 18. septembra zvýšil o 16.000 na 351.000 z revidovaných 335.000 v predchádzajúcom týždni.