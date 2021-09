Šéf Naftogazu obvinil Rusko, že zneužíva plyn ako geopolitickú zbraň

dnes 15:46 -

Šéf ukrajinského štátneho energetického koncernu Naftogaz Jurij Vitrenko obvinil Rusko z toho, že zneužíva plyn ako geopolitickú zbraň. Preto vyzval USA a Nemecko, aby prijali opatrenia proti Moskve, ktorá čaká na regulačné povolenie pre svoj kontroverzný plynovod Nord Stream 2.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vyzvala v utorok (21. 9.) Rusko, aby zvýšilo dodávky do Európy, a tak zmiernilo prehlbujúci sa nedostatok komodity v regióne. Stanovisko IEA je netradičným napomenutím Kremľa a podporuje názor, že časť viny za aktuálnu energetickú krízu v Európe pripadá aj na Moskvu.

Európske domácnosti sa musia vyrovnávať s prudkým nárastom účtov za energie pred blížiacou sa zimou, keďže sa prudko zvýšili ceny elektriny a plynu.

Šéf Naftogazu Jurij Vitrenko v rozhovore pre CNBC uviedol, že ruský štátny gigant Gazprom zneužíva energetickú krízu, aby podporil svoje argumenty pre spustenie kontroverzného plynovodu Nord Stream 2, ktorým sa má dopravovať ruský plyn priamo do Nemecka cez Baltické more.

Kritici tvrdia, že plynovod nie je v súlade s klimatickými cieľmi Európskej únie (EÚ), že zvyšuje závislosť Európy od dovozu ruských energií a s najväčšou pravdepodobnosťou posilní ekonomický a politický vplyv ruského prezidenta Vladimira Putina v regióne.

Výstavba plynovodu Nord Stream 2 sa dokončila tento mesiac. Nemecký energetický regulátor uviedol, že má teraz 4 mesiace na dokončenie certifikácie projektu po obdržaní všetkých potrebných dokumentov pre prevádzkovú licenciu.

Gazprom podľa Vitrenka úmyselne zadržiava dodávky do Európy, keď blokuje prístup ostatných ruských firiem do ukrajinského transmisného systému, a tiež blokuje export zo strednej Ázie, ktorý by mohol smerovať na Ukrajinu cez Rusko. "To je jasným signálom, že v tejto chvíli zneužívajú plyn ako geopolitickú zbraň," uviedol Vitrenko.

Referenčné európske ceny plynu od januára vyskočili o viac než 250 % a referenčné ceny termínovaných kontraktov na elektrinu vo Francúzsku a Nemecku sa zdvojnásobili.

Končiaca nemecká kancelárka Angela Merkelová sa snažila rozptýliť obavy týkajúce sa plynovodu Nord Stream 2 počas svojej poslednej návštevy Kyjeva. V auguste po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyhlásila, že ak bude Moskva využívať plyn ako zbraň, môžu sa prijať nové sankcie proti Rusku.

Vitrenko na otázku, či Naftogaz verí, že Nemecko prijme primerané opatrenia, ak bude Gazprom využívať plyn ako geopolitickú zbraň, odpovedal: "Už vidíme, že Gazprom využíva plyn ako geopolitickú zbraň. Takže to nie je otázkou budúcnosti, hovorili sme im, že Gazprom roky využíva plyn ako geopolitickú zbraň." Dodal, že aktuálne "rekordné ceny skutočne poškodzujú ekonomiku Ukrajiny a nielen Ukrajiny, v podstatne celého regiónu. Ak toto nie je ekonomická vojna, potom čo je to?"

Vitrenko očakáva, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena urýchlene prehodnotí svoje rozhodnutie stiahnuť sankcie proti spoločnosti Nord Stream 2 AG registrovanej vo Švajčiarsku, ktorú vlastní Gazprom.

Očakáva sa, že Výbor Senátu pre zahraničné vzťahy bude o tejto záležitosti rokovať za zatvorenými dverami na budúci týždeň. Niektorí členovia Kongresu zvyšujú tlak na opätovné zavedenie sankcií.