Energetické firmy podpísali memorandum o rozvoji modrého vodíka na Slovensku

Energetické spoločnosti EP Infrastructure (EPIF), Eustream, Nafta a RWE Supply & Trading chcú spoločne preskúmať možnosti rozvoja najmodernejších zariadení na výrobu modrého vodíka na východe Slovenska. Za týmto účelom podpísali memorandum o spoločnom postupe. V piatok o tom informoval slovenský prepravca plynu Eustream.

RWE Supply & Trading by mohla odoberať a dovážať vyrobený vodík do Nemecka a na ďalšie kľúčové trhy RWE v západnej Európe. Vodík by mohol byť prepravovaný do Nemecka prostredníctvom upraveného plynovodu Eustream. Oxid uhličitý zachytený pri výrobe vodíka by mohol byť uložený vo vyčerpaných ložiskách zemného plynu na Slovensku alebo v susedných krajinách strednej a východnej Európy, a to vrátane Ukrajiny. Partneri chcú prispieť k urýchleniu štartu vodíkového hospodárstva a významne prispieť k európskym cieľom v oblasti dekarbonizácie.

"Očakávame významnú potrebu dovozu nízkouhlíkového vodíka do Nemecka s cieľom uspokojiť domáci dopyt už v roku 2030. Stredná a východná Európa a Ukrajina poskytujú priaznivé podmienky pre výrobu a vývoz modrého a zeleného vodíka. Potenciálny odber modrého vodíka vyrobeného na Slovensku a jeho dovoz do Nemecka cez potrubia by podporili naše aktivity v tomto regióne," uviedol prevádzkový riaditeľ spoločnosti RWE Supply & Trading Ulf Kerstin.

Epif, Eustream a Nafta sú lídrami plynovej infraštruktúry v regióne strednej a východnej Európy. Obe spoločnosti zastrešené EPIF sa plánujú stať dôležitými hráčmi v oblasti vodíkového hospodárstva a s tým spojenej infraštruktúry.

Firmy zriadili spoločnú pracovnú skupinu, ktorá vytvorí plán realizácie projektu a v nasledujúcich mesiacoch bude viesť dialógy s príslušnými zainteresovanými stranami umožňujúcimi realizáciu projektu, a to predovšetkým na Ukrajine, v Českej republike a v Rakúsku. Všetky spoločnosti považujú memorandum za dôležitý krok k ďalšiemu rozvoju svojho podnikania v oblasti vodíka.