Ceny nákupov by sa mali zaokrúhľovať, aby sa obmedzil obeh menších mincí

Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti by sa mala zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí. Vyplýva to z novely zákona o cenách, ktorú v piatok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Rezort financií zdôraznil, že jednocentové a dvojcentové mince naďalej zostanú zákonným platidlom. Príjemcovia platieb aj po tom, ako sa zavedie povinné zaokrúhľovanie, budú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti tieto mince. "Použitý spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho," konštatuje MF. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0 – 2 centy. Pri platbe do 5 centov sa navrhuje zaokrúhlenie nahor, na 5 eurocentov.

Zaokrúhliť by sa mala až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Ak by sa celý nákup platil napríklad platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje. Pri kombinácii platieb sa má zaokrúhľovať len suma hradená v hotovosti. Zaokrúhľovanie by tak malo byť len v prípade hotovostných platieb, keďže cieľom navrhovanej zmeny je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou.

"Touto úpravou sa znížia náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, respektíve spracovanie jednocentových a dvojeurocentových mincí, dôjde k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí," tvrdí rezort financií.

Slovensko tak nasleduje niektoré krajiny eurozóny, ktoré sa pre takéto riešenie rozhodli na národnej úrovni s tým, že jednocentové a dvojcentové mince naďalej zostanú zákonným platidlom až do ich zrušenia Radou EÚ po porade s Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou (ECB) na úrovni eurozóny.

Účinnosť zákona navrhuje MF od 1. januára 2022. Navrhovaná účinnosť počíta s časovým priestorom pre podnikateľov na úpravu registračných pokladníc a iných potrebných softvérov.