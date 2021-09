Potenciálny kolaps Evergrande bude mať obmedzený vplyv na eurozónu

dnes 11:01 -

Potenciálny kolaps problémového čínskeho realitného gigantu Evergrande bude mať "obmedzený" vplyv na eurozónu. Uviedla to prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová na otázky novinárov.

„Ako som povedala, v tejto chvíli vidíme, že vplyv a expozícia sú zamerané na Čínu,“ povedala Lagardová v rozhovore pre americkú televíznu stanicu CNBC, ktorý bol zverejnený v piatok. „Za Európu môžem povedať, že priama expozícia je obmedzená.“

Trhy sa začiatkom týždňa prepadli pre obavy, že Evergrande, druhý najväčší developer v Číne, skolabuje pre kopu dlhov v hodnote viac ako 300 miliárd USD (256,09 miliardy eur), pričom so sebou stiahne aj ďalšie spoločnosti.

„Mám veľmi živé spomienky na nedávny vývoj na akciových trhoch v Číne, ktorý mal vplyv na celý svet,“ povedala Lagardová pre CNBC. „Ale v Európe a najmä v eurozóne by bola priama expozícia obmedzená,“ poznamenala.

Evergrande potrebuje získať peniaze na zaplatenie pohľadávok bankám, dodávateľom a držiteľom dlhopisov v termíne splatnosti. Skupina je taká veľká, že niektorí odborníci sa obávajú „rizika nákazy“ v rámci čínskej ekonomiky aj mimo nej.

ECB monitoruje vývoj, vyhlásila Lagardová.

Prezidentka ECB sa v tom istom rozhovore vyjadrila aj k inflácii v eurozóne, ktorá sa drží nad 2-percentným cieľom banky. Podľa nej sú mnohé príčiny vyšších cien dočasné a očakáva „návrat k oveľa väčšej stabilite v nasledujúcom roku".

Spotrebiteľské ceny v eurozóne sa odrazili smerom nahor rýchlejšie, ako sa očakávalo, keď sa ekonomika po blokádach na zastavenie pandémie nového koronavírusu opäť otvorila.

Lagardová pripísala veľkú časť tohto rastu narušeniu dodávok a domnieva sa, že inflácia by sa mala budúci rok stabilizovať. „Keď sa pozriete na to, čo to spôsobuje, veľa z toho súvisí s cenami energií,“ povedala bývalá francúzska ministerka financií v súvislosti s tým, že znížené dodávky zemného plynu v Európe spôsobili zvýšenie jeho cien.

Lagardová tiež poukázala na koniec dočasných úľav v prípade dane z pridanej hodnoty (DPH) v Európe, ktoré zaviedli v minulom roku mnohé vlády na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu, ako na jeden z dočasných motorov inflácie.

Upozornila však, že vyššie ceny energií môžu pretrvávať, pretože súvisia tiež s prechodom od fosílnych palív.

Lagardová podľa vlastných slov očakávala „pohyb“ v oblasti inflácie, keďže situácia na trhu práce je čoraz napätejšia a mnohé firmy majú problém obsadiť niektoré pracovné miesta. Dodala však, že stále je veľa ľudí bez práce, pričom počet nezamestnaných je najmenej o 1 milión vyšší ako pred pandémiou ochorenia COVID-19.

Prezidentka ECB sa tiež snažila poukázať na rozdiely medzi ECB, ktorá tento mesiac začala obmedzovať svoje núdzové nákupy dlhopisov, aj keď plánuje ešte chvíľu tlačiť peniaze, a americkým Federálnym rezervným systémom (Fed), ktorý tento týždeň oznámil, že čoskoro začne utlmovať nákupy dlhopisov. Podľa nej Fed odlišným "štruktúruje svoj balík podpory pre ekonomiku", zatiaľ čo "ECB je v procese kalibrácie a začala s kalibráciou".