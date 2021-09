Nemecké voľby začnú novú éru v politike a ekonomike

Zdroj: Saxo Bank

Stredoľavá SDP vedie predvolebné prieskumy s náskokom o štyri percentuálne body pred CDU/CSU. V uplynulých dvoch mesiacoch narástla o deväť bodov.

Ak nedôjde k neočakávanému zvratu, Olaf Scholz z SPD má veľké šance nahradiť Angelu Merkelovú na pozícii nemeckého kancelára. Dôsledkom tejto výmeny by mohli byť zmeny v domácej rozpočtovej politike smerom k vyšším investíciám do zelenej ekonomiky a digitalizácie.



Z pohľadu európskej politiky by mohlo dôjsť k otvoreniu témy prehodnotenia Paktu rastu a stability. Zmeny v dlhovej brzde zavedené v roku 2009 po finančnej kríze však nie sú veľmi pravdepodobné.



Rozloženie síl

Pri formovaní vlády budú na stole pravdepodobne dve alternatívy. Podľa ostatného prieskumu agentúry Forsa ma SDP podporu 23,6 percenta, za ňou nasleduje koalícia CDU/CSU s preferenciami 19,3 percenta a treťou najsilnejšou stranou sú Zelení so 17,3 percentom. Jazýčkom na váhach by mohla byť pro-biznisovo zameraná FDP s podporou na úrovni 12 percent. Toto rozloženie síl potvrdzuje aj prieskum agentúry Refinitiv.



Pri zostavovaní vlády tak môže vzniknúť tzv. semaforová koalícia zložená so strán SPD, Zelení a FDP. Ďalšou možnosťou je tzv. jamajská koalícia so stredopravým smerovaním. Slabou stránkou tejto alternatívy je však nízka popularita Armina Lascheta (CDU), ktorý môže byť problémom pri delení postov.







Investície do zelenej transformácie

Akokoľvek voľby dopadnú, nedá sa počítať s reformou dlhovej burzy, ktorá limituje federálnu vlády pri čistom dlhu hranicou 0,35 percenta HDP. Zmena by si vyžiadala úpravu ústavy. Ide navyše o jednu z dvoch červených línií strany FDP, spolu s požiadavkou na nezvyšovanie daní.



Nemeckí politici si uvedomujú, že krajina súrne potrebuje zvýšiť verejné investície, aby sa priblížila nízkouhlíkovej spoločnosti. Zelení by radi pretlačili balík investícií do klimatických zmien v objeme 500 miliárd eur počas nasledujúcich desiatich rokov. Išlo by o zhruba 1,5 percenta HDP ročne.



SPD je v tejto téme menej konkrétna. Uspokojila by sa pravdepodobne s jedným percentom HDP zelených investícií. CDU a FDP presné číslo nezverejnili, no aj oni volajú po zelených investíciách. S hrozbou energetickej krízy v Európy túto zimu sa preto dá očakávať, že vláda sa vyberie cestou zelenej transformácie.



Investície budú pravdepodobne smerovať do obnoviteľných energií, napríklad do hydroelektrární a do energetického zhodnocovania biomasy. Naopak neočakáva sa rozvoj veternej a solárnej energetiky. Je možné, že budúca vláda prehodnotí plán stiahnuť sa z jadrovej energetiky.



Nemecko v digitalizácii žalostne zaostáva

Okrem ekológie sa očakávajú aj investície do digitalizácie ekonomiky. Pôjde pravdepodobne o vytvorenie stimulov a vhodného prostredia, ktoré by povzbudili k tejto iniciatíve súkromný sektor. Okrem súkromného sektora však bude treba zdigitalizovať aj verejnú správu.



Pandémia prebudila nemeckú verejnosť. Ľudia mali problém pracovať z domu pre slabé internetové pripojenie. Školám chýbali základné nástroje na dištančné vzdelávanie. Je to dôsledok zanedbávania investícii do infraštruktúry za uplynulých desať rokov.



Príčinou je však aj samostatná politika v oblastiach ako zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra, ktorú má podľa ústavy možnosť presadzovať 16 spolkových krajín Nemecka. Koordináciu medzi federálnou vládou a regiónmi by preto mohlo zlepšiť vytvorenie ministerstva pre digitalizáciu.



Zmena pravidiel Paktu rastu a stability

Vytvorenie semaforovej koalície by malo pravdepodobne viac pozitívny efekt na európsku integráciu a spoločné európske výdavky, než jamajská koalícia.

Dôjde pravdepodobne k zmierneniu pravidiel Paktu rastu a stability s cieľom umožniť väčšie verejné investície.



Dá sa očakávať rýchlejšie zavedenie európskej digitálnej dane a minimálnej globálnej dane. Tieto kroky by znížili tlak na skoré ukončenie expanzívnej monetárnej politiky zo strany Európskej centrálnej banky.

