Balík návrhov "Fit for 55" je pre SR veľkou príležitosťou

dnes 9:31 -

Balík legislatívnych návrhov Európskej komisie "Fit for 55" je pre Slovensko podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Michala Kiču veľkou príležitosťou. Ciele uhlíkovej neutrality a zelenej transformácie ekonomiky sú pre SR kľúčové. Kiča to uviedol po zasadnutí Strategickej úrovne Komisie pre európske záležitosti (KEÚ) na úrovni štátnych tajomníkov. O balíku "Fit for 55" diskutoval aj šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) so zástupcami Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Balík "Fit for 55" má za cieľ znížiť emisie oxidu uhličitého do roku 2030 aspoň o 55 percent. Európska komisia v tejto súvislosti predstavila 15 legislatívnych návrhov. Tie počítajú napríklad so sprísnením a rozšírením systému Únie pre obchodovanie s emisnými kvótami, zavedením mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach, revíziou smerníc o zdaňovaní energie, vyššej energetickej efektívnosti či s rýchlejším zavádzaním nízkoemisnej dopravy a infraštruktúry na jej podporu. Zamestnávatelia Budajovi zdôraznili, že plánovaná zelená zmena nesmie ísť na úkor domáceho priemyslu, objemu investícií či počtu pracovných miest v krajine. Podniky sú podľa RÚZ pripravené splniť svoje záväzky, žiadajú však nastavenie podmienok na opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu energetiky a dekarbonizáciu priemyslu.

"Je pre nás kľúčové poznať jasné stanovisko Slovenska k jednotlivým návrhom komisie, ako aj jeho jasné odôvodnenie. Viaceré z opatrení sú totiž stále nedopracované a ich prijatie v súčasnej podobe by spôsobilo enormné náklady, ktoré by mali výrazné negatívne dopady nielen na slovenské podniky, ale aj na niektoré skupiny obyvateľstva," upozorňuje prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Zamestnávatelia s Budajom diskutovali aj o modernizácii slovenskej energetiky, dekarbonizácii priemyslu či o príprave budúcich generácií odborníkov na zelenú ekonomiku v rámci stredných odborných škôl.

Diskusia o pozíciách Slovenska k balíku "Fit for 55" bola témou rokovania aj na zasadnutí KEÚ. "Vítam, že sme sa zhodli na poltucte strategicky najdôležitejších priorít a návrhoch, ktoré sú v národnom záujme a ktorým budeme venovať najviac energie. Tieto priority sa dotýkajú najmä oblastí životného prostredia, energetiky, dopravy, pôdohospodárstva a financií, avšak s presahom do každého sektoru hospodárstva," uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. "Fit for 55" považuje za jeden z najväčších, najdôležitejších a najambicióznejších balíkov legislatívnych návrhov Európskej únie za posledné roky.

Klus deklaruje, že ministerstvo zahraničných vecí bude zodpovedne pristupovať k nastaveniu priorít Slovenska, v tom, čo chce počas rokovaní v Bruseli presadzovať a ako chce splniť klimatické ciele EÚ.

