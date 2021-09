DPMK nevypravuje vybrané spoje, dôvodom sú poruchy aj práceneschopnosť vodičov

dnes 9:16 -

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) nebude vypravovať vybrané spoje niekoľkých autobusových liniek. Dôvodom je zvyšujúci sa počet práceneschopných vodičov a porúch vozidiel. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová s tým, že opatrenie platí do odvolania.

Podľa nej nebudú počas pracovných dní vypravované viaceré spoje na linkách č. 10, 15, 19, 27, 36, 51, 55 a 71. Dokopy má ísť približne o 120 spojov, o ktoré konkrétne ide, uvádza DPMK aj na svojej webovej stránke.

DPMK tento mesiac informoval, že pre poruchy a nevyhnutné servisné úkony je denne odstavená štvrtina vozového parku. Dozorná rada DPMK očakáva zlepšenie situácie do konca novembra, keď do Košíc pribudne 15 autobusov a ďalších 21 ich má pribudnúť v období od januára do marca budúceho roka. V najbližších rokoch by sa mali stať súčasťou vozového parku aj električky a ďalšie desiatky autobusov na plynový CNG pohon.