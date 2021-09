Samotná myšlienka podpory nájomného bývania je správna (2)

dnes 16:16 -

Samotná myšlienka podpory nájomného bývania je podľa lídra mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho správna. Zároveň by nájomné bývanie podľa neho nemalo byť výsadou bohatých, ani výhodou tých, ktorí sú v zlej sociálnej situácii, ale štandardom. Uviedol to na utorkovom stretnutí s novinármi.

Pellegrini pokračoval, že jeho strana podporuje myšlienku výstavby nájomných bytov. "Náš pohľad je veľmi konkrétny. Prvým krokom je ponechať rozhodovaciu právomoc na rozhodnutí miest a obcí. Najlepšie vedia primátori a starostovia, kde byty potrebujú a aký je o ne záujem," konkretizoval líder Hlas-SD.

"Treba, aby sme previedli bezodkladne jednorazovo všetky pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sa nachádzajú v intravilánoch miest a obcí do ich vlastníctva. Bezodplatne s tým, že tieto pozemky nemôžu nikdy predať, ale môžu ich použiť na verejnoprospešné účely vrátane výstavby nájomných bytov," konštatoval Pellegrini.

Podľa neho sa nesmú limitovať byty tak, ako doteraz. Treba zvýšiť minimálnu hranicu týchto bytov na 70 štvorcových metrov (m2). "Musíme výrazne zvýšiť hranicu príjmu, od ktorej je možné prideliť nájomný byt. Minimálne na päťnásobok životného minima. Ďalej treba umožniť, aby starostovia alebo primátori mohli aspoň 20 % týchto bytov prideliť bez ohľadu na príjem," povedal Pellegrini.

Prideľovanie bytov by malo byť ponechané na starostovi, primátorovi a poslancoch. Tí podľa Pellegriniho najlepšie vedia, komu byty prideliť. "Budú sa zodpovedať svojim občanom, voličom, prečo v daný moment a aké byty pridelili. Na to je potrebné zachovať súčasný stav existencie Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ďalej zaviesť jednu celoplošnú dotáciu na m2. Štát musí zadefinovať, koľko peňazí dá na jeden m2 z postaveného bytu formou dotácie, zvyšok ponúkne formou dlhoročného nízkeho úveru. Splátka úveru sa bude rovnať splátke nájomného," uviedol Pellegrini.

Podľa neho by sa mal zachovať systém, ktorý tu je dnes a mal by sa posilniť ekonomicky. "Nám sa ukazuje, že podľa prepočtov je dôležité dotovať ŠFRB ročne zhruba sumou 100 miliónov eur naviac oproti terajšiemu stavu. Zároveň garantovať, že tieto peniaze budú použité primárne na výstavbu bytov. Ak by sme išli takouto formou navýšenia rozpočtu a odblokovania byrokratických problémov je predpoklad, že kapacita na Slovensku umožní postaviť ročne 4000 až 5000 bytov ročne. Myslíme si, že netreba vymýšľať vymyslené, len treba zdokonaliť a zefektívniť existujúcu formu podpory nájomného bývania," dodal Pellegrini.

Podľa lídra hnutia Sme rodina a predsedu parlamentu Borisa Kollára bol Pellegrini vo vláde 12 rokov, za ktoré mohli byť postavené tisícky bytov. Zároveň Kollár víta každú jednu iniciatívu. Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania z dielne hnutia Sme rodina je v druhom čítaní. "Nejdeme len jednou cestou. Posilnili sme a zmenili sme zákony, aby sme mohli investovať napríklad cez komunál či ŠFRB," povedal Kollár. Zároveň upozornil, že ak hnutiu neprejdú nájomné byty alebo exekučná amnestia, Sme rodina možno odíde z vlády.