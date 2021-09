Na novú výrobnú halu si mesto zoberie úvery vo výške dvoch miliónov eur

dnes 14:31 -

Na výstavbu novej výrobnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu si mesto Fiľakovo zoberie úvery vo výške dvoch miliónov eur. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová, poslanci mesta na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili zámer prijatia preklenovacieho a dlhodobého investičného úveru.

Výstavba novej výrobnej haly vo Fiľakove je súčasťou cezhraničného projektu v rámci programu Interreg, financovaná bude i zo štátneho rozpočtu. Kým pri zrode projektu v roku 2017 odhadovali náklady na realizáciu projektu na približne 2,2 milióna eur, v súčasnosti odhad rozpočtu predstavuje už 4,1 milióna eur.

„Od vypuknutia pandémie sme zaznamenali extrémny nárast cien stavebného materiálu. Mnohé z nich stúpli až o dvojnásobok. Žiaľ, situáciu na trhu ovplyvniť nevieme. Môžeme sa len prispôsobiť a hľadať riešenia alebo to po štyroch rokoch práce vzdať,“ vysvetlil primátor Fiľakova Attila Agócs.

Z programu Interreg a štátneho rozpočtu bude v rámci projektu hradených 2,1 milióna eur, ďalšie dva milióny chce mesto Fiľakovo uhradiť z dlhodobého investičného úveru, ktorý si plánuje zobrať na obdobie 30 rokov.

„Pretože nie je možné dotáciu čerpať vopred a máme skúsenosť s rýchlosťou procesov posudzovania a vyplácania dotácií, rozhodli sme sa s poslancami na predfinancovanie stavebných prác prijať preklenovací úver. Ten následne vyplatíme z už schválenej dotácie,“ vysvetlil Agócs.

Ročné splátky má mesto v pláne splácať z nájomného od investora, ktorý bude v novej hale prevádzkovať výrobu. Samospráva už vyhlásila i súťaž, v rámci ktorej sa môžu záujemcovia uchádzať o nové priestory, ráta pritom s minimálnym ročným nájmom vo výške 70.000 eur. Investičný úver by mesto chcelo splatiť predčasne, a to s použitím rôznych dotácií a iných externých zdrojov, úverové zaťaženie mesta by malo podľa predpokladov stúpnuť zo súčasných 20,12 na 40 percent.

„Tak ako si bežný občan väčšinou nevie zabezpečiť vlastné bývanie bez hypotéky, tak je to v prípade samospráv s investičnými úvermi. Rozvoj je bez nich nereálny,“ poznamenal primátor. Ako dodal, v novom závode by sa malo zamestnať 50 ľudí a z dlhodobého hľadiska považuje tento krok za strategicky dôležitý. Po vybudovaní infraštruktúry navyše predpokladá aj oživenie ostatných schátraných častí priemyselnej zóny vo Fiľakove.

Nová výrobná hala s rozlohou 2000 štvorcových metrov a skladovými priestormi má slúžiť pre ľahký priemysel. Prislúchať k nej bude i veľká administratívna budova, parkovisko, nové prístupové a obslužné komunikácie, inžinierske siete, verejné osvetlenie a oplotenie. Výroba v nových priestoroch by sa podľa predpokladov mohla spustiť v októbri 2023. V súčasnosti sa vypracúva realizačná projektová dokumentácia, v najbližšom období má tiež dôjsť k podpisu dotačnej zmluvy.