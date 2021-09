Štátne teplárne v budúcom roku napriek úsporám očakávajú nárast cien tepla

dnes 12:01 -

Cena tepla pre odberateľov štátnych teplární by mohla v budúcom roku vzrásť približne o desať percent, a to napriek úsporám, ktoré prinieslo združenie teplární v Košiciach, Martine, Žiline, Zvolene, Trnave a Bratislave do spoločnosti MH Teplárenský holding. Príčinou pravdepodobného rastu ceny tepla je extrémne zvýšenie cien emisných povoleniek a cien plynu, uviedlo v pondelok na stretnutí s novinármi vedenie MH Teplárenského holdingu.

„Zvýšenie z nášho pohľadu nebude dramatické. Nárast bude na úrovni desiatich percent,“ povedal obchodný riaditeľ MH Teplárenský holding Vojtech Červenka. Ceny emisných povoleniek sa za posledný rok zdvojnásobili, keď sa v súčasnosti obchodujú za približne 60 eur za tonu vypusteného oxidu uhličitého a ešte razantnejšie, a to o medziročne o 180 % vzrástla cena plynu.

Riaditeľ štátneho podniku MH Manažment, pod ktorý MH Teplárenský holding patrí, Ľuboš Lopatka zdôraznil, že zdražovanie tepla sa darí čiastočne eliminovať úsporami. „Snažíme sa veľmi aktívne, bez ohľadu na tento vývoj, pracovať v MH Teplárenskom holdingu na znižovaní nákladov. Výsledný efekt sa prejaví ako zápočet toho negatívneho a pozitívneho,“ povedal Lopatka.

Rast cien tepla sa nedotkne rovnako všetkých odberateľov. Holding nepredpokladá rast ceny tepla v Trnave, ktorá odoberá teplo z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, a vplyv zvýšenia ceny emisných povoleniek nepocítia ani odberatelia vo Zvolene a v Martine, kde teplárne využívajú biomasu. Tá je od emisných poplatkov oslobodená.

Holding spoločnou politikou pri nákupe plynu dosiahol oproti minulému roku úsporu vo výške 13 miliónov eur. Ďalších 1,6 milióna eur usporili na cenách materiálov a služieb. V súčasnosti sú všetky teplárne holdingu v prevádzkovom zisku (EBITDA). Lopatka spresnil, že v súčasnosti MH Teplárenský holding nemá právnu subjektivitu, no od mája budúceho roka by sa mal pretransformovať na akciovú spoločnosť.