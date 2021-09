J. Yellenová nalieha na Kongres, aby zvýšil limit dlhu

dnes 10:46 -

Americká ministerka financií Janet Yellenová v nedeľu (19. 9.) vyzvala Kongres, aby zvýšil dlhový strop a predišiel tak "historickej finančnej kríze".

Yellenová v úvodníku publikovanom vo Wall Street Journal poukázala na fakt, že Spojené štáty vždy zvýšili svoj dlhový strop, aby odvrátili prekročenie jeho limitu. USA tak nikdy nevyhlásili platobnú neschopnosť.

„Ak by sme to urobili, pravdepodobne by to vyvolalo historickú finančnú krízu,“ napísala Yellenová. „Platobná neschopnosť môže spôsobiť zvýšenie úrokových sadzieb, prudký pokles cien akcií a ďalšie finančné otrasy,“ dodala.

Dlhový strop, ktorý môže zvýšiť iba Kongres, vstúpil do platnosti 1. augusta po tom, ako bol na dva roky pozastavený. A zakazuje USA požičiavať si viac, ako je súčasný limit 28,4 bilióna USD (24,11 bilióna eur), ak nebude strop pre dlh zvýšený.

Táto otázka pravidelne vyvoláva spory vo Washingtone. Od 60. rokov minulého storočia bol dlhový strop zvýšený asi 80-krát. Minulý týždeň ministerstvo financií uviedlo, že USA dosiahnu súčasný limit niekedy v októbri.

Yellenová v úvodníku spomenula potenciálne finančné katastrofy, ktoré by mohli krajinu postihnúť, ak nezvýši hranicu dlhu a nebude môcť dodržať finančné termíny. Upozornila, že milióny Američanov môžu mať počas niekoľkých dní problémy s nedostatkom hotovosti, takmer 50 miliónov seniorov by mohlo na určitý čas prestať dostávať šeky sociálneho zabezpečenia a aj vojaci by mohli zostať bez platu. Zdôraznila, že z tejto krízy by USA vyšli oslabené.

Pripomenula tiež dlhovú krízu v roku 2011. Bezvýchodisková diskusia o dlhu za éry prezidenta Baracka Obamu spôsobila, že sa krajina dostala najbližšie k bankrotu. V dôsledku toho ratingová agentúra Standard & Poor's znížila rating amerického dlhu na „AAA“ a toto vyvolalo vlnu otrasov na trhoch. Podľa Yellenovej je preto potrebné zakročiť skôr, ako bude neskoro, a zabrániť opakovaniu problémov z roku 2011.

„Čas sú tu peniaze, potenciálne miliardy dolárov,“ napísala Yellenová. „Uplynulých 17 mesiacov preverilo ekonomickú silu nášho národa. Práve sa dostávame z krízy. Nesmieme sa ponoriť späť do takej, ktorej sa dá úplne vyhnúť,“ dodala.