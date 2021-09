Špeciálny európsky expres na zastávke v Košiciach pripomína výhody vlakov

dnes 9:46 -

Špeciálny vlak Connecting Europe Express, ktorý od 2. septembra putuje po Európe, má v nedeľu večer svoju zastávku v Košiciach. Vlak vypravený z portugalského Lisabonu za päť týždňov navštívi celkovo 26 krajín a zastaví sa vo viac ako 100 mestách. Ide o súčasť aktivít v rámci Európskeho roka železníc 2021, ktorý vyhlásila Európska komisia (EK) s cieľom podporiť a propagovať osobnú a nákladnú železničnú dopravu.

Na košickej železničnej stanici má vlak zastávku v čase od 18.47 do 20.25 h. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), od 17.00 h je pripravených viacero sprievodných aktivít.

„Zámerom tohto mimoriadneho vlaku je upriamiť pozornosť na výhody železničnej dopravy, na druhej strane má poukázať na chýbajúce spojenia medzi niektorými časťami európskej železničnej siete. Tento expres má v rámci svojej 37-dňovej cesty spojiť Európu a motivovať členské štáty Európskej únie, aby zvyšovali udržateľné spôsoby dopravy, medzi ktoré patrí aj tá železničná. Je pre nás cťou, že jednou z jeho zastávok je aj náš kraj,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda KSK a člen Európskeho výboru regiónov. Verejnosť pozval na sprievodný program spojený s privítaním vlaku.

Connecting Europe Express smeruje do Košíc z Maďarska a následne zamieri do Poľska. V Bratislave mal zastávku 10. septembra. "Európske vlaky ponúkajú Európanom množstvo výhod a sú naším dôležitým spojencom v dosahovaní mnohých cieľov Európskej zelenej dohody, zelenej transformácie Európy a tiež významnej ambície, a to, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom," skonštatoval zástupca vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku Radim Dvořák.

Vlak so šiestimi vozňami zavŕši svoju cestu 7. októbra v Paríži. Projekt je výsledkom spolupráce EK so Združením európskych železničných a infraštruktúrnych spoločností (CER), európskymi železničnými dopravcami, správcami infraštruktúry a ďalšími partnermi na miestnej i celoeurópskej úrovni.