Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 37. týždni 2021:Bratislava 13. septembra - Nultý bratislavský obchvat D4/R7 bude už onedlho takmer kompletne otvorený. Malo by sa tak stať 26. septembra. V pondelok to oznámil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Otvorenie sa zatiaľ netýka dvoch úsekov diaľnice D4 medzi Ivankou pri Dunaji a Čiernou vodou, ktoré prídu na rad počas októbra.Bratislava 14. septembra - Zrýchľovanie rastu cien na Slovensku pokračovalo aj v auguste, kedy medziročná inflácia dosiahla 3,8 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Je to najvyššia hodnota od októbra 2012, teda za posledných takmer deväť rokov. Infláciu ťahali nahor vyššie ceny za dopravu, imputované nájomné ovplyvňované cenami stavebných materiálov a dynamicky rastúce ceny potravín.Bratislava 14. septembra – Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie. Schémou pomoci reaguje na situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu a následným rušením dovolenkových zájazdov. Toto opatrenie má pomôcť cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie. Na tento účel vyčlenilo MF SR 65 miliónov eur. Ministerstvo očakáva, že pomoc bude potrebovať približne 82 cestovných kancelárií.Bratislava 17. septembra – Generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa stal Vladimír Jacko. Výberové konanie sa konalo 8. septembra na pôde Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Predsedom predstavenstva NDS bude naďalej Juraj Tlapa.Bratislava 17. septembra - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo žiadateľom k 31. augustu tohto roka viac než 2,06 miliardy eur. Úrady práce uzavreli so žiadateľmi viac ako 201.000 dohôd o poskytovaní pomoci. Ministerstvo cez pomocnú schému podporilo viac ako tretinu pracovných miest, pričom najväčší podiel pomoci čerpali podniky s maximálne deviatimi zamestnancami, teda mikropodniky.