Cestovný ruch by sa mal vrátiť na predpandemickú úroveň do troch rokov

Cestovný ruch na Slovensku by sa mal vrátiť na predpandemickú úroveň do troch rokov. Uviedol to na stretnutí s médiami generálny riaditeľ agentúry Slovakia Travel Václav Mika.

"My máme ekonomické prepočty, ktoré abstrahujú od toho, že sa bude (pandemická) situácia zhoršovať. Hovoria o troch rokoch do návratu parametrov roku 2019. My sme optimisti v tom, že ak nám situácia pomôže mať reálne produkty cestovného ruchu - zimnú sezónu, letnú sezónu, celoročnú (sezónu), tak to bude skôr," spresnil Mika.

Slovakia Travel je štátna rozpočtová organizácia, ktorá vznikla 1. apríla 2021. Agentúra prebrala všetky aktivity sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR na podporu a rozvoj slovenského turizmu a propagáciu Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie v zahraničí. Tvorba legislatívy a štátna pomoc zostávajú naďalej v pôsobnosti ministerstva.