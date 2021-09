Eurozóna sa zotavuje rýchlejšie, ako sa očakávalo

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP

dnes 18:01 -

Banka už preto revidovala svoju prognózu pre región a očakáva tiež, že sa kombinovaný hrubý domáci produkt (HDP) 19 krajín, ktoré zaviedli spoločnú menu, vráti na svoju predkrízovú úroveň už do konca tohto roka.



V najnovšej prognóza ECB predpovedá euroregiónu rast HDP v tomto roku o 5 % a v budúcom roku o 4,6 %, pričom do konca tohto roka by sa výkon jeho ekonomiky mal vrátiť na úroveň pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Predchádzajúca prognóza počítala s návratom na predkrízovú úroveň prinajlepšom začiatkom roku 2022.