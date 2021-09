dnes 11:01 -

Rast čínskych maloobchodných tržieb sa v auguste prudko spomalil a výrazne sklamal očakávania. Čína totiž zápasí s rýchlym šírením delta variantu nového koronavírusu, pričom pandemická situácia v krajine je najhoršia od začiatku roka 2020.

Maloobchodné služby v auguste medziročne stúpli o 2,5 % po náraste o 8,5 % v júli, uviedol čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali so spomalením rastu tržieb len na 7 %.

Aj ďalšie indikátory zverejnené štatistickým úradom ukázali spomalenie expanazie. Priemyselná produkcia sa v auguste medziročne zvýšila o 5,3 % po náraste o 6,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia očakávali +5,8 %.

Od januára do augusta investície do fixných aktív stúpli o 8,9 % po zvýšení o 10,3 % v období od januára do júla, pričom ekonómovia prognózovali +9 %. Miera nezamestnanosti dosiahla v auguste 5,1 %.

Podľa ekonóma firmy Capital Economics Julian Evans-Pritchard si myslí, že nerušenia spôsobené zhoršením epidemickej situácie sú len dočasné. Dodal však, že negatívne vplyvy, ktorým čelí realitný trh, sa zrejme ešte zintenzívnia.