Inflácia v eurozóne by sa v budúcom roku mala výrazne zmierniť

Inflácia v eurozóne by sa v budúcom roku mala "s najväčšou pravdepodobnosťou" spomaliť. Uviedla to v pondelok členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová.

Miera inflácie v eurozóne rastie rýchlejšie než sa pôvodne očakávalo. ECB však naďalej trvá na tom, že ide o dočasný jav, ktorý je spôsobený vyššími cenami ropy a materiálov, ako aj nedostatkom viacerých komponentov, ako sú napríklad polovodiče.

Schnabelová, nemecká zástupkyňa vo Výkonnej rade ECB, sa pokúsila zmierniť obavy z opakovania situácie zo 70. rokov 20. storočia, keď inflácia v Nemecku dosahovala takmer 8 %. Ako povedala na stretnutí so zástupcami nemeckých podnikov, najmä ľudia v Nemecku sa obávajú, že miera inflácie môže zostať na vysokej úrovni trvale, prípadne začať nekontrolovane prudko rásť. Podľa nej sa však "s najväčšou pravdepodobnosťou inflácia už v budúcom roku výrazne spomalí".

Spotrebiteľské ceny v 19 krajinách s jednotnou menou vzrástli v auguste podľa predbežných odhadov medziročne o 3 % po tom, ako v júli rast dosiahol 2,2 %. Augustová inflácia sa tak dostala vysoko nad inflačný cieľ ECB, ktorý je stanovený na 2 %. ECB však očakáva, že v budúcom roku sa miera inflácie zmierni na 1,7 % a v roku 2023 dosiahne 1,5 %.

Schnabelová zároveň dodala, že ECB, ktorá minulý týždeň rozhodla o spomalení nákupov dlhopisov v rámci pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), sa nemieni ponáhľať so sprísňovaním svojej politiky. Takto by zareagovala iba vtedy, ak by sa inflácia dostala na úroveň inflačného cieľa skôr než sa predpokladá.