Výmena stráží: Najlepšie autá na svete sa budú vyrábať v Číne

Už je tomu viac než desať rokov, čo Číňania prekonali Ameriku a stali sa najplodnejšími výrobcami automobilov na svete. Napriek tomu, že v roku 2008 dosiahli tento míľnik, čínske autá boli stále väčšinou len klonom lacných západných vozidiel. Čína už ale pravdepodobne vyrába najlepšie autá na svete a je na dobrej ceste ovládnuť automobilovú výrobu. Ako sa to stalo a bude západ schopný získať späť svoje miesto na tróne?



Centrum excelentnosti vo výrobe automobilov sa presťahovalo z Európy na prelome 19-teho a 20-teho storočia do USA aj vďaka rastu Detroitu ako svetovej automobilovej veľmoci. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia došlo k prudkému posilneniu Japonska a Južnej Kórey, pričom Európa v raných fázach tiež rástla, až sa Volkswagen ocitol v súboj s Toyotou o prvenstvo čo sa týka objemu výroby.



Každý kontinent na pridal svoju vlastnú príchuť, od inovácií v oblasti bezpečnosti v Európe cez objemovú výrobu v USA až po zoštíhlenie výroby v Japonsku. Boli to napríklad výrobné systémy spoločnosti Toyota, ktoré zachránili nemecké Porsche, keď sa v 90-tych rokoch muselo vysporiadať so zlými obchodnými podmienkami.



Čína si počas týchto rôznych období postupne vybudovala a zdokonaľovala svoje možnosti automatickej výroby. Pôvodne začala licenčne vyrábať úžitkové vozidlá sovietskeho typu v päťdesiatych rokoch minulého storočia, čo bolo ešte predtým, ako jej štátne spoločnosti dosiahli podobné dohody v spoločných podnikoch so západnými výrobcami ako General Motors a Volkswagen v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Výsledkom boli autá, ktoré boli oveľa lepšie navrhnuté a sofistikovanejšie, a čoskoro sa čínske cesty začali dusiť západnými klonmi.







Postupne to povýšilo Čínu na prvé miesto vo svetovej produkcii automobilov a ambície ďalej posúvali. Cieľom každého automobilového národa je vyrábať vozidlá vynikajúcej kvality za najnižšiu možnú cenu a súčasne potešiť majiteľa inovatívnymi funkciami a dobrým dizajnom.



Kvalita vozidla je o spoľahlivosti, ale tiež aj o tom, čomu sa hovorí kvalita prevedenia. Napríklad jednotnosť laku, ako dôkladne sú zarovnané rôzne časti karosérie, a dokonca, čím sa preslávil Volkswagen, zvuk, ktorý vydávajú dvere pri zatváraní. Japonské a kórejské vozidlá dominovali v spoľahlivosti, zatiaľ čo v kvalite prevedenia boli lídrami pre sériovo vyrábané autá Nemci. Britské značky, ako Rolls-Royce a Bentley sa stali ikonami luxusného trhu (iróniou je, že sú obe vo vlastníctve Nemcov).



Čína teraz predstavuje hlavnú hrozbu na oboch frontoch, pretože mala výhodu, že jej automobilový trh dospel len nedávno. Dokáže ťažiť zo všetkých dostupných znalostí a technického vývoja, ktorým sektor doteraz prešiel. Iné národy by museli začať od základov, aby sa dostali k týmto výhodám, čo by bolo veľmi náročné a nákladné. Čína má tiež dobrú pozíciu pre výrobu automobilov za primeranú cenu. V krajine sa stále vypláca relatívne nízka mzdy a k dispozícii sú milióny kvalifikovaných pracovníkov zainteresovaných do silnej výrobnej kultúry národa. Kvalifikovaní pracovníci sú životne dôležití pri znižovaní nákladov na automobilový priemysel, pretože vyrábané vozidlá často vyžadujú menšie úpravy alebo prestavby.







Čína má tiež vynikajúce logistické prepojenia s mnohými automobilkami v blízkosti Šanghaja, najväčšieho námorného prístavu na svete. Napríklad aj s gigaprojektom Tesla, čo je jeden z najväčších závodov na svete, ktorý dokáže denne vyrobiť okolo 2 000 automobilov. Rýchla výroba, expedícia a odovzdanie koncovému zákazníkovi, to všetko znižuje náklady, pretože sa k výrobcom dostávajú platby čo najskôr. Kľúčový význam má aj obrovský dodávateľský reťazec komponentov v Číne, ktorý je už veľkým vývozcom automobilových súčiastok do iných krajín. To všetko predstavuje obrovské úspory z rozsahu, ktoré neexistujú nikde inde a je ťažké ich replikovať.



Je pravda, že niektoré čínske vozidlá za posledné desaťročie nemali požadujúci dizajn alebo výkon, aký očakávali spotrebitelia na Západe. V Európe sa ich predaje nepribližovali k číslam, ktoré by vyvolávalo znepokojenie ohľadom rastúcej konkurencie. Napriek tomu sa situácia rýchlo mení. Start-upy ako Polestar (spoločnosť Volvo) prichádzajú s vozidlami, ktoré kombinujú vynikajúcu kvalitu konštrukcie, bezpečnostné prvky, dizajn a výkon. Všetko ako to západní kupujúci požadujú. Predaje elektrického SUV Polestar 2 dokázali poraziť Teslu Model 3 vo Švédsku a Nórsku, aj keď Model 3 je celkovo stále najpredávanejším.







Porovnanie vozidiel vyrobených na západe a v Číne je obzvlášť poučné. Automobily Tesla Model 3 a Model Y sú vyrábané v USA a Číne a majitelia v Európe uviedli, že čínske verzie sú lepšie. Dokonca, že aj natoľko sledované sadnutie jednotlivých dielcov karosérie je lepšie a že je potrebných menej návštev servisov.



Polestar a Tesla majú veľmi moderné továrne a v oboch prípadoch sú to plne elektrické autá. Obe sú navrhnuté na západe, rovnako ako BMW iX3, ďalšie plne elektrické SUV vyrobené v Číne na export späť do Európy. Rovnako ako Polestar a Tesla, aj iX3 okrem iného využíva výhody čínskeho dodávateľského reťazca pre batérie do svojich elektrických vozidiel.



Napriek tomu čínske autá navrhnuté a vyrobené v Číne nie sú pozadu čo sa týka dizajnu, a začínajú útočiť na európske trhy. Xpeng je jedným z čínskych start-upov, ktoré vyrábajú výhradne elektrické vozidlá. Keďže sa mu v Číne dobre darí, skúša svoj model G3 dostať cez Nórsko aj do Európy. Recenzie na toto kompaktné SUV zavedeným automobilovým periodikom boli dobré. Aj ďalší výrobca, Nio, urobil veľké kroky preto, aby sa stal globálnou značkou v čisto elektrických vozidlách.



Je čas, kedy sa tieto autá vyrobené výlučne v čínskom štýle dostali do vedenia, aj keď existuje možnosť, že geopolitika nakoniec karty zamieša. Dnes sa ale zdá, že všetky potrebné ingrediencie k dosiahnutiu úspechu má Čína k dispozícii. Ďalšou revolúciou v automobilovom priemysle je výmena benzínových a naftových vozidiel za elektrické. A tak okrem už spomenutých výhod Číny, by tento posun mohol pomôcť krajine, nadobro sa stať domovom najlepších automobilov na svete.