Hurikán Ida vyjde poisťovne na približne 20 až 30 miliárd USD

dnes 15:31 -

Hurikán Ida bude stáť poisťovne podľa najnovších odhadov od 20 miliárd do 30 miliárd USD (od 16,89 miliardy do 25,34 miliardy eur). Uviedla to v pondelok spoločnosť AIR Worldwide, ktorá sa špecializuje na odhad škôd spôsobených prírodnými katastrofami.

Nová prognóza AIR Worldwide znamená zvýšenie škôd až o 5 miliárd USD. Pôvodne spoločnosť predpokladala, že škody sa budú pohybovať v rozmedzí od 17 miliárd do 25 miliárd USD.

Air Worldwide dodala, že k úprave odhadu smerom nahor pristúpila po analýze dôsledkov záplav v oblastiach, ktoré hurikán zasiahol, vrátane štátov na severovýchode USA. Odhad škôd zahrnuje škody na rezidenčných, komerčných a priemyselných nehnuteľnostiach či automobiloch. Nezahrnuje napríklad aktíva mimo pevniny.