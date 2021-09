Čína chce rozdeliť najväčšiu platobnú aplikáciu Alipay

Zdroj: TASR

včera 12:46

Alipay má viac ako jednu miliardu užívateľov v Číne a ďalších ázijských krajinách vrátane Indie. Podľa londýnskych novín Financial Times (FT) čínske regulačné úrady nariadili aplikácii, ktorú vlastní podnikateľ Jacka Ma, majiteľ Ant Group a zakladateľ internetového obchodu Alibaba, aby sa rozdelila a odčlenila platobné služby od pôžičkových. To povedie k vzniku separátnej aplikácie zameranej na poskytovanie internetových pôžičiek, napísali FT s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.



Po rozdelení bude musieť Alipay odovzdať údaje o zákazníkoch, používané pri prijímaní rozhodnutí o pôžičkách, novému spoločnému podniku na hodnotenie úverov, ktorý bude čiastočne vo vlastníctve štátu, uviedli pre FT dva zdroje oboznámené so situáciou.



Alipay v súčasnosti umožňuje užívateľom platiť tradičnou kreditnou kartou prepojenou s ich bankou, alebo im ponúka malé nezabezpečené pôžičky na nákup čohokoľvek od toaletného papiera po notebooky.



"Vláda sa domnieva, že monopolná sila veľkých technologických gigantov pochádza z ich kontroly nad údajmi a chce to ukončiť," povedal denníku zdroj z regulačných úradov.



Ant Group, materská spoločnosť Alipay, je najväčším čínskym poskytovateľom platobných služieb. Regulačné úrady vlani v novembri zastavili rekordnú ponuku jej akcií v objeme 37 miliárd USD (31,25 miliardy eur) po tom, čo zakladateľ Jack Ma kritizoval čínskych predstaviteľov za potláčanie inovácií.



Jeho podnikateľské impérium sa stalo terčom širšieho zásahu proti technologickým firmám v Číne, ktorá sa snaží obmedziť ich moc a "posilniť bezpečnosť údajov". Hodnota Ant Goup sa po týchto zásahoch znížila o miliardy USD.



Regulačné rady vyzvali tiež platformu elektronického obchodu Alibaba a ďalšie internetové firmy, aby prestali blokovať odkazy na konkurenčné služby, uviedol v pondelok na brífingu hovorca ministerstva priemyslu a informačných technológií Čao Č-kuo.