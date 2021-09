Koaliční poslanci navrhujú rodičovský príspevok pre starých rodičov

dnes 12:46 -

Starým rodičom, ktorí sú dôchodcovia, by mohlo byť umožnené poberať rodičovský príspevok. Mohli by sa tak starať o vnúčatá s finančnou podporou štátu a rodičom by bolo umožnené vrátiť sa do pracovného života. Rovnakú možnosť by mali dostať aj nebiologickí starí rodičia, ktorí sú rodičia náhradných rodičov alebo rodičia manžela alebo manželky rodiča dieťaťa. Vyplýva to z návrhu zákona o rodičovskom príspevku, ktorý predkladajú poslanci a poslankyne z koalície na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.

Poslanci a poslankyne navrhujú, aby sa zadefinovali nové oprávnené osoby, ktoré si môžu uplatniť nárok na rodičovský príspevok. Ide o starého rodiča, rodiča náhradného rodiča alebo rodiča manžela/manželky rodiča dieťaťa, ktorý je poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku. "Súčasne sa navrhuje, aby si starý rodič mohol uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa," uviedli poslanci a poslankyne v dôvodovej správe.

Starému rodičovi by sa zároveň poskytoval rodičovský príspevok vo vyššej sume v prípade, ak by rodič dieťaťa poberal materské. Ak napríklad matka dieťaťa poberala materské a po skončení materského si nárok na rodičovský príspevok so súhlasom rodiča uplatní starý rodič, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok vo vyššej sume.

Návrh zákona by mal upraviť podmienky zastavenia výplaty rodičovského príspevku. Počas doby zastavenia výplaty rodičovského príspevku rodičovi na základe rozhodnutia súdu, by si nemohol uplatniť nárok na rodičovský príspevok ani starý rodič.

Účinnosť návrhu zákona o rodičovskom príspevku navrhujú poslanci a poslankyne od 1. januára 2022.