ÚRSO chystá novelu vyhlášky, ktorá upraví pripojovacie poplatky a G-komponent

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorá upravuje poplatky za pripojenie a poplatky za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent), by v krátkom čase mala ísť do medzirezortného pripomienkového konania. Na štvrtkovej (9. 9.) konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Fit for 55 a slovenská energetika to povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.

Novela vyhlášky bude mať podľa Jurisa zásadný vplyv na obnoviteľné zdroje energie (OZE). "Tento súčasný systém je naozaj veľmi problematický, takže je to téma, ktorú prehodnocujeme a budeme prehodnocovať," uviedol. Juris očakáva, že počas pripomienkového konania sa nájde nový a lepší spôsob fungovania v tejto oblasti.

G-komponent opakovane kritizovali výrobcovia zelenej energie. Rozhodoval o ňom už aj Ústavný súd SR, ktorý dal za pravdu zeleným výrobcom a poplatok vyplácaný bez zmlúv označil za protiústavný. V roku 2019 však tento poplatok vláda a parlament zlegalizovali prostredníctvom novely zákona o energetike a vlani v októbri preto výrobcovia elektriny podali sťažnosť na Európsku komisiu.

Predseda ÚRSO dodal, že úrad plánuje zaviesť aj nové druhy taríf najmä pre prirodzené monopoly v oblasti distribúcie, ktorými by vytvorili priestor pre časovo rozlíšiteľné tarify. Tie by mali umožniť najmä tam, kde sú nainštalované smart merače, rozvoj flexibility a skladovania energií, čo by mohlo výhľadovo znížiť aj náklady pre jednotlivých odberateľov.