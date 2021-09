Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 36. týždni 2021:Brusel 6. septembra - Ministri hospodárstva a financií členských krajín EÚ v rámci pondelňajšej videokonferencie privítali pozitívne zhodnotenie národných plánov obnovy a odolnosti Českej republiky a Írska zo strany Európskej komisie. Ministri tak odobrili oba národné plány písomným postupom po skončení videokonferencie.San Salvador 7. septembra - Salvádor sa v utorok stal prvou krajinou na svete, ktorá prijala bitcoin za svoje oficiálne platidlo. Podporovatelia tohto kroku tvrdia, že zníži náklady pri zasielaní peňazí do Salvádora z cudziny, väčšinou z USA. Kritici sa, naopak, obávajú prania špinavých peňazí. Každý obchodník, ktorý je na to technicky vybavený, musí bitcoin akceptovať ako platidlo. Salvádorčania takisto budú môcť v najznámejšej kryptomene platiť dane.Luxemburg 7. septembra - Po poklese na začiatku roka sa ekonomika eurozóny v 2. štvrťroku zotavila o niečo viac, než sa pôvodne predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny upravený o sezónne vplyvy za tri mesiace od apríla do júna 2021 medzikvartálne vzrástol o 2,2 % a celej Európskej únie (EÚ) o 2,1 %, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. Revidoval tak nahor svoj predchádzajúci odhad. V medziročnom porovnaní HDP eurozóny v 2. kvartáli na sezónne upravenej báze stúpol o 14,3 % a EÚ o 13,8 % po znížení o 1,2 % v oboch regiónoch v predchádzajúcom štvrťroku.Londýn 7. septembra - Britský premiér Boris Johnson oznámil v utorok plán zvýšenia daní. Prostredníctvom vyššieho zdanenia zamestnancov, firiem a niektorých investorov chce zabezpečiť financie na reformu systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Jeho plány vyvolali nespokojnosť medzi niektorými konzervatívnymi politikmi, podľa ktorých porušil sľub, že dane sa zvyšovať nebudú. Nesúhlas dali najavo aj zástupcovia firiem.Washington 8. septembra - Rast ekonomiky USA sa v júli a auguste mierne spomalil, uviedla americká centrálna banka (Fed). Dôvodom bol nedostatok pracovníkov a materiálov, rovnako ako obavy zo šírenia variantu delta nového koronavírusu. Príčinou spomalenia bolo predovšetkým to, že spotrebitelia menej chodili do reštaurácií, rovnako ako obmedzenie cestovania a turizmu vo väčšine dištriktov, čo odráža obavy o bezpečnosť vyvolané šírením variantu delta nového koronavírusu, uviedol Fed vo svojej Béžovej knihe (Beige Book).Frankfurt nad Mohanom 9. septembra - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok rozhodla o spomalení nákupov dlhopisov v rámci svojho pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP). Ostatné parametre svojej menovej politiky ponechala bezo zmeny. Rada guvernérov tak ponechala kľúčovú sadzbu banky na nule, depozitnú sadzbu na -0,50 percenta a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 percenta.Moskva 10. septembra - Výstavba plynovodu Severný prúd 2 bola v piatok ráno dokončená. Uviedol to ruský plynárenský koncern Gazprom s tým, že kompletné dokončenie projektu potvrdil šéf spoločnosti Alexej Miller.